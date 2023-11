El Perfumerías Avenida tiene hambre de playoffs de Euroliga: victoria clave en Hungría (65-81)

Prince intenta taponar un tiro de la ex Carleton / Euroleague Women

El Perfumerías Avenida tiene hambre de playoffs de Euroliga y lo ha demostrado con victoria clave en Hungría a costa del Uni Gyor (65-81). De este modo, el conjunto salmantino se ha mantenido entre los cuatro primeros con un récord de 4-3 y Koné se ha erigido MVP con 18 puntos.

En la alineación, Pepe Vázquez ha decidido confiar en Silvia, Vilaró, Delaere, Prince y Koné. Con el balón en juego, Alexis ha firmado la primera canasta del encuentro gracias a un tiro exterior y Andrea no ha querido ser menos para responder a la ex Goree, mientras que las visitantes no han quitado el pie del acelerador para coger una renta considerable por con los dobles dígitos de ventaja a través de un TL de Sika. Sin embargo, Torok ha anotado desde el perímetro para despertar a las suyas del shock, pero Gil y Hartley han demostrado poderío. Al término del primer cuarto, 13-30. De los mejores inicios del curso para las charras con una cara conocida como la de Carleton fallando sola bajo aro en la última posesión.

EN UN SUSPIRO

En el segundo acto, paso adelante de las locales con cinco puntos en escasos segundos y poco ha tardado en verse la caraja de las españolas -Lucía Rodríguez ha causado baja-, que han caído en la anarquía de su rival. Ahí ha aparecido Vilaró para meter un triple frontal y desatascar a las suyas, aunque sí que es cierto que las húngaras no se han acercado en exceso en el luminoso. Todo ello con cabreo incluido de Pepe Vázquez por las malas defensas del final del primer tiempo. 37-44 al descanso con un T3 de Torlok sobre la bocina. Una pena desperdiciar el 26-44 en un minuto.

Con el paso por los vestuarios, Koné ha regalado dos unidades al quedarse dormida en la pelea por un rebote y Prince ha seguido a lo suyo y Sika ha arreglado su error rápidamente con jugadas de mérito, lo que ha obligado al entrenador del Uni Gyor a frenar la sangría con un tiempo muerto. Asimismo, las extranjeras no han cesado en su único empeño de lanzar y lanzar desde lejos, pero sus porcentajes no han dado para más en el University Hall. 49-66 para los últimos 10' de contienda.

En ellos, el Perfumerías Avenida no ha sufrido ni una pizca y ha conquistado el país del Este de Europa con un triunfo fundamental para seguir vivo en la competición. Esto ya es otra cosa...