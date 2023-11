Béjar se integra en el proyecto ‘Salamanca Reserve’ para mejorar el agua

Un pleno madrugador y de corta duración. La sesión plenaria del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar del mes de noviembre y ha sido menos tenso que el acontecido el mes anterior. A ellos se añade el escaso contenido que presentaba el orden del día con sólo dos puntos, la aprobación del acta del mes anterior y la inclusión de la ciudad textil en el programa ‘Salamanca Reserve’.

Con los votos a favor del PP y Vox, mientras que PSOE, Tú Aportas y la edil no adscrita, Araceli Dorado se abstenían, el pleno bejarano aprobó la incorporación en esta iniciativa que permitirá mejorar el ciclo de agua, desde la captación, pasando por el alcantarillado y depuración de la misma. Según explicaba el regidor municipal, Luis Francisco Martín, con todo ello “se conseguiría un control más eficiente, reducir las perdidas, optimizar el gasto energético y la transparencia en la comunicación de la ciudadanía”. El coste de este proyecto, que necesitan instalar diversos dispositivos de medición y control, asciende hasta los 325.000 euros, de los que el consistorio tendría que aportar el 10% (32.000 euros) y estaría finalizado en junio de 2026. Ciudades como Salamanca, Santa Marta o Ciudad Rodrigo ya forman parte de este ‘Salamanca Reserve’ pero, pese a ello, los partidos en la oposición han mostrado dudas con respecto a la seguridad o la carencia de informes de medioambiente, jurídicos o económicos en relación al proyecto, “aunque la petición de esta subvención nos parece necesaria y urgente” argumentaba Antonio Cámara, edil socialista.

Ruegos y Preguntas

Otro punto de interés ha sido la habitual ronde preguntas y ruegos por parte de los ediles del consistorio al Equipo de Gobierno. En este sentido, Araceli Dorado, concejala no adscrita, ha cuestionado al alcalde sobre la situación del autobús municipal, que lleva una semana fuera de servicio, además de asegurar que “usted tenia muchas ganas de ser alcalde y no lo está haciendo bien, no está capacitado”. Luis Francisco Martín ha respondido recordando que “no son fáciles los comienzos, llevamos poco más de cinco meses, la legislatura son cuatro años. No podemos arreglar en este tiempo los problemas de años”. En cuanto al servicio de autobús municipal, el primer edil ha comentado que se está pendiente “de una pieza que se ha pedido para solucionar la avería”, mientras que se está tratando de solucionar llegando a acuerdos con taxistas de la localidad “y subvencionar una parte del coste” y que están barajando “alquilar algún autobús hasta que se repare”.

Por parte del PSOE, José Luís Rodríguez Celador, tomó la palabra a pesar de “no querer hacer ninguna pregunta para dotar de contenido a un pleno sin contenido” y ha pedido al alcalde que dijera “si es cierto”, el documento firmado por los concejales del PP en el que se comprometían a no hacer una moción de censura, bajo sanción de 500.000 euros. “¿Qué sentido tenia firmar ese documento si no era coaccionar a los concejales?” ha preguntado Celador. El alcalde popular ha contestado que “no es un tema de pleno o de comisión, no tiene sentido, yo le decía en tono irónico que hacían ustedes en la sede tal día a tal hora. Pues lo que quieran, son cosas internas de partido. Podría preguntar a los diputados socialistas en Madrid si han votado en conciencia y pensando en España, a favor de la amnistía” ha declarado Martín.