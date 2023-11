Trotaviernes lleva a su público de viaje por el universo en su próximo encuentro

El próximo viernes 1 de diciembre a las 20:00 horas Trotaviernes organiza la presentación: "Lo que vemos en el cielo", a cargo de Laura Toribio San Cipriano, astrofísica y divulgadora científica.

En palabras de Laura: "El cielo nocturno es un lugar fascinante. Un lienzo donde perderse observando la multitud de objetos celestes que nos regala. Las estrellas son las grandes protagonistas de la noche, y seguramente si has tenido el tiempo suficiente de mirarlas te habrás dado cuenta que no todas son iguales. Pero no solo hay estrellas, los planetas destacan como brillantes puntos errantes, la Luna nos muestra su misma cara cambiando de tamaño cada noche, algunas noches el cielo se ilumina debido a la lluvia de estrellas. Los astrónomos, además han aprendido a ver aún más. Un cielo repleto de nebulosas y galaxias."

Solo se puede acceder a la charla con la invitación gratuita que se entrega en el acceso al auditorio del CMI Julián Sánchez El Charro. Cada invitación es válida para una persona y un solo asiento (no se pueden reservar).

El acceso al auditorio se abrirá a las 19: 45 horas.