Llueve sobre mojado

¿Sánchez cree que la diplomacia internacional es ir a Waterloo a ver al Puchi? ¿Qué podemos esperar de un presidente que está en el cargo gracias a un fugado de la justicia, sabiéndose socio de ETA? ¿ Usted puede dormir tranquilo?.

Su imprudente vanidad ha sumido a España y a Europa en un conflicto diplomático con un aliado estratégico tan relevante como Israel. En el primer viaje que ha realizado como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, se ha mostrado incapaz de estar a la altura del cargo y ha evidenciado desconocer los usos y maneras más elementales de la diplomacia.

Nada más puedo agregar a quien es ególatra y narcisista, no atienden ni a la racionalidad, ni al sentido común. Lo peor es que ególatras y narcisistas, no yerran, ni generan inmensos problemas a título personal, como ser hijo de… o siendo fulano de tal… Sino que lo hacen detentando altos cargos de representación nacional e internacional, como presidente de gobierno español y responsable de turno de la Unión Europea. Ahí está el peligro.

Mientras los tontos útiles de la Izquierda Occidental solamente pidan explicaciones a Israel, país democrático, y no reclamen explicaciones a IRAN, TURQUIA, SIRIA…, el conflicto palestino no se solucionará, pues es a estos a los que no les interesa. Duerma tranquilo sabiéndose colaborador de ellos y la señora Belarra aplauda su valentía.

Un peligro este individuo