El salmantino Jaime Lizana, campeón del Mundo Wako Full-Contact

El salmantino Jaime Lizana es el nuevo campeón del Mundo Wako Full-Contact, en la categoría de menos de 67 kilos, tras superar con buena nota sus combates defendiendo a la selección española de kickboxing en el Mundial celebrado en Albufeira, en Portugal.

"José Vicente Eguzkiza consiguió este título en el año 1987 en Múnich y en la misma categoría de peso, verle levantar el martillo de Thor en mi esquina cuando lo logramos creo que es lo más épico que he vivido hasta el momento y ya es algo histórico", manifestaba.

Además, wako es la única organización reconocida por el Comité Olímpico Internacional y el mundial se celebra cada 2 años, lo que le da más mérito, de hecho, en este participaron 77 paises. Lizana lograba el título mundial tras pasar 4 duras eliminatorias contra Elovaquia , Polonia , Kazajistán e Italia.

Declaraciones

"Junto con José Ángel Gomez en la esquina, los gritos del mejor equipo del mundo, Manuel García Ramiro observando desde la grada su legado y su obra, tras 10 años desde que entre por primera vez por la puerta del sitio que se convertiría en mi segunda casa y familia, junto con todos los que forman parte de ella con orgullo y con Manuel García alias "Doctor strange", sin el cual nunca habría llegado ni a soñar con esto. La persona con la que más horas he entrenado, con la que más fatigas he pasado, la persona que es capaz de alegrarse más por mi que por el mismo. El ya quedó campeón del mundo mucho tiempo antes, un campeón no es el que coge un trofeo, ser campeón es una mentalidad, es una forma de vida, El visualizó 14 millones 605 finales posibles para este desenlace y solo ganabamos en 1".

Dedicatorias

"A mi maestro no le escribiré porque tengo algo mejor preparado para el. Tampoco a las personas más cercanas a mi y a las que lo habéis sentido conmigo, los que me conocéis, esas palabras me las guardo para vosotros.

Gracias a todos los que han estado siguiendo todo el mundial y sufriendo con nosotros, a mi team de full Contact, a todos los que habéis creído en mi todo el tiempo, mención a mi amigo de toda la vida 14 horas para 6 minutos a mi lado. @miguelangelgv1 , @pabloizard por venir desde Vigo, darme un abrazo y hacerme sentir que estaba conmigo y agradecimiento a @agzeli por inspirarme. Carrasco Lobezno, potro , Vdun

LO MAS IMPORTANTE MI FAMILIA , GRACIAS"