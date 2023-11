Un año en Segovia o cuatro meses en León: la incertidumbre de los interinos de Educación

Miles de maestros y profesores de Secundaria empiezan desde esta semana su particular maratón hasta junio. La Junta de Castilla y León ha dado el pistoletazo de salida a esta carrera que tiene como meta 1.217 plazas en Secundaria y 476 en el cuerpo de maestros. Los sindicatos consideran insuficientes las cifras que ha dado la Junta para alcanzar el 8% de interinidad en ambos cuerpos el curso 2024-2025, como pretende la Consejería de Educación.

María Velasco es maestra de las especialidades de Inglés y de Música. Trabaja en el CRA (Colegio Rural Agrupado) El Robledal, compuesto por cuatro centros en El Bodón, Martiago, Peñaparda y Robleda. Ha ido encadenando contratos en distintos puntos de las provincias de Salamanca y Zamora; una semana, tres meses, una reducción de jornada que duró dos trimestres y, por fin, una vacante de todo el año. “Es precario para los interinos, pero mucho más para los chavales porque cuando te quieres poner al día, te toca irte. Las rutinas son muy importantes en la educación”, valora. La joven asume que su futuro laboral cercano está ligado al medio rural. "Piden perfiles múltiples (Inglés, Música, Primaria) porque en colegios unitarios muy pequeños necesitan maestros que tengan varias especialidades".

En junio se enfrentará a su oposición, que para el cuerpo de maestros será de estabilización, sin parte eliminatoria. La maestra señala la desigualdad entre comunidades: Castilla y León no llega a 90 plazas en Inglés, mientras que Canarias pasa de las 300. “Algo no estamos haciendo bien desde las administraciones”, añade.

La salmantina Carmen Cortés quiere acabar con la rutina de entrar cada mañana en la web de Educacyl para ver si ha avanzado de posición en la lista de interinos de Geografía e Historia en Secundaria. Hace poco que ocupa una vacante de media jornada en León, pero tendrá que examinarse de nuevo en junio. “Puedes llegar a trabajar toda la vida sin tener plaza, pero nunca sabes cuántas vacantes pueden salir o cuántos contratos. Supone vivir cada año en la incertidumbre constante”.

Será en la próxima reunión del día 1 de diciembre cuando la Consejería determine el número de plazas en cada una de las 27 especialidades: Filosofía, Griego, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Música, Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología, Economía, Informática, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Instalaciones electrotécnicas, Sistemas y aplicaciones informáticas y Equipos electrónicos. También se han publicado plazas para especialistas en tres sectores de Formación Profesional: Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas y Soldadura.

Los profesores de Secundaria se enfrentaron el curso pasado a la oposición de estabilización (sin parte práctica y solo una unidad didáctica), pero la prueba de este curso es la de reposición. Por lo tanto, (aunque aún están a la espera de la confirmación de la Junta) el examen también es distinto, tiene parte práctica y, además, deben presentar la programación didáctica anual. Para Nuria Berrocal, profesora interina de Lengua Castellana y Literatura en La Alberca que lleva varios años recorriendo la comunidad (León, La Granja de San Ildefonso, Vitigudino y Segovia) supone “un desgaste importante”. “Hasta anteayer no sabíamos fijo si se iban a convocar. Teníamos la esperanza de que no”, confiesa.

Las docentes llevan "regular" el compaginar el trabajo en un centro con el estudio de la oposición. "Tiene la ventaja de que estás trabajando en lo que quieres y generando puntos de experiencia, pero implica una carga extra que tienes que hacer fuera de casa: corregir, preparar clases… Creo que muchas veces el hecho de que los interinos "se acomoden" y ya no estudien al mismo nivel es porque realmente la carga de trabajo que tienes es alta", reflexiona Carmen.

La itinerancia por toda la región hace mella en la vida personal de los docentes. “Cada año te tienes que mudar. Yo lo noto mucho a la hora de los hobbies. Toco en la batucada Blocco Charro y hasta septiembre nunca sé si ese curso voy a poder ir o no. En cuanto a las relaciones personales también es complicado. No es lo mismo vivir en tu ciudad, donde están todos tus amigos, tu pareja, tu círculo habitual y tu red de seguridad, que mudarte y buscar nuevas amistades. A veces es fácil y a veces es más difícil”, cuenta Nuria. Esta intermitencia también afecta a la relación entre profesorado y alumnado. “Me da mucha rabia no poder continuar en un mismo sitio. Durante los primeros meses del curso vas conociendo a los alumnos, probando qué funciona y qué no, porque cada grupo es diferente. El hecho de tener continuidad en el mismo centro te permite conocerlos desde el principio de curso", reflexiona.

María observa un matiz especial en las oposiciones en Educación: la subjetividad de quien corrige. "No vale con contestar 'a', 'b', o 'c', sino que hay un tribunal que, dependiendo del enfoque que tú le des a la presentación de tu unidad didáctica, les va a gustar más o menos". La maestra de Primaria tiene claro su mensaje para los opositores: "Hay que darse muchas veces contra la pared. Las alegrías y las penas las sufren también el entorno. En cualquier oposición es muy importante el apoyo externo porque nos ponemos inaguantables con los más cercanos", reconoce.

Mientras se preparan para su particular maratón de este curso, siguen con sus clases a la vez que compaginan el estudio de unos exámenes que son, realmente, un trámite. ¿Realmente garantizan la plaza a los mejor preparados? Carmen ofrece un nuevo punto de vista: las claves para seleccionar a los mejores docentes quizá pasarían también por otros aspectos más allá del conocimiento: "En muchos casos tiene más que ver con cómo lo expreses, con la empatía y con la inteligencia emocional".