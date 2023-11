Un 40% de los jóvenes españoles no usa nunca o casi nunca el preservativo en sus relaciones sexuales

Cuatro de cada 10 jóvenes españoles afirma no usar nunca o casi nunca el preservativo masculino cuando mantiene relaciones sexuales; y la cifra se dispara en el sexo oral ya que el 92 por ciento confiesa no usarlo, según el XI Barómetro de Control España 'Los españoles y el sexo', lanzado con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Sida, el próximo 1 de diciembre.

Los encuestados, unos 2.000 hombres y mujeres de entre 18 y 58 años de todo el territorio nacional, afirman que el principal motivo para no usar el condón es la existencia de otros métodos (40%), la pérdida de sensibilidad (29%) y la interrupción del momento de excitación (18%). En el caso del sexo oral, un 41 por ciento afirma creer que no hay riesgo de contagio por estar con pareja estable, y un 52 por ciento no da explicaciones de por qué no lo usa.

Por otro lado, tres de cada 10 jóvenes españoles no han acudido nunca a un especialista para revisar el estado de su salud sexual, y si lo hacen es porque creen que pueden tener algún tipo de problema de salud sexual. Del mismo modo, el 70 por ciento no se ha realizado nunca una prueba de VIH.

Ante la pregunta si mantendrían relaciones sexuales con una persona que tenga una infección de transmisión sexual (ITS), casi la mitad de los jóvenes españoles (48%) contesta con un no rotundo y un 30 por ciento señala que depende de la infección. Además, cuatro de cada 10 jóvenes confiesan que no suelen conocer el estado de salud de la persona con la que se acuestan.