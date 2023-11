Polémica tras el último concierto de la Banda Municipal de Música de Béjar

Empieza a ser costumbre en el sur de la provincia que cada semana Béjar salte a los medios de comunicación con una nueva polémica. En este caso, con la música como acompañamiento de la misma. La presentación e interpretación en el concierto de Santa Cecilia de la Banda Municipal de Música del pasado sábado, de una composición en homenaje a Gonzalo Santonja, actual Consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León y natural de Béjar, ha provocado el malestar en redes sociales y también en la oposición.

Todo comienza al finalizar el concierto cuando el alcalde Luis Francisco Martín, acompañado por los ediles de VOX en el consistorio (Purificación Pozo y Jonathan Sánchez) anuncian el “estreno mundial “de un pasodoble torero titulado “Catedrático Gonzalo Santonja”, dedicado al consejero presente en el acto. Un cierre de la actuación que no gustó a muchos bejaranos y tampoco al PSOE de la ciudad textil. Los socialistas consideran que es “absolutamente inaceptable el hecho de que se realice un homenaje en un acto público, y utilizando una institución de todas las bejaranas y bejaranos para rendir tributo a un político en activo” y más aun coincidiendo con la fecha del 25N a “un miembro de Vox, partido que niega la violencia machista. Ni hecho a propósito, cosa que no podemos descartar”.

Según detalla la Agrupación Socialista Bejarana, la edil Rosa Torres ha llevado este tema a las comisiones de este lunes y en ellas, según el PSOE, integrantes del Equipo de Gobierno han reconocido que no tenían constancia previa de este homenaje: “El concejal responsable de la Banda Municipal, D. Kevin Blázquez reconoció en Comisión que desconocía totalmente dicho homenaje (igual que el público asistente), ya que no figuraba en el programa a desarrollar. También nos informó que hablaría con el Director de la Banda Municipal, para recibir las explicaciones de lo sucedido”. La queja socialista ha contado con el apoyo del concejal de Tú Aportas, Javier Garrido, de la concejala no adscrita, Araceli Dorado y de las ediles del PP, Olga García y María Teresa Crego.

Para el PSOE este hecho demuestra que el alcalde, Luis Francisco Martín, “reprobado por la mayoría de los concejales es, además de esto, un alcalde de paja” y que tras el hecho de este sábado se ha podido ver que el regidor bejarano “se mueve al ritmo que le imponen. Y, vistos los antecedentes, y visto lo ocurrido el pasado sábado, cada vez está más claro quién mueve los hilos del Sr. Alcalde y, lo que es más triste, quien maneja el destino de nuestra ciudad y de sus ciudadanas y ciudadanos” indica el grupo mayoritario de la oposición.