La Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca suman fuerzas por un desarrollo empresarial sostenible

Más de 200 estudiantes han asistido a la jornada “Salamanca Tech. IA y Sostenibilidad: Transformando el mundo empresarial”, celebrada en la Facultad de Economía de la Universidad de Salamanca con la participación del alcalde Carlos García Carbayo; la secretaria general de la Universidad, Josefa García Barrado; y el catedrático de Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación de la Universidad, Juan Manuel Corchado; y promovida por Isabel Mª García Sánchez, catedrática del área de Economía Financiera y Contabilidad.

La cita ha acercado a los estudiantes la importancia de la inteligencia artificial y ha puesto de manifiesto la necesidad de familiarizarse con el uso de la IA, tanto en el ámbito de conocimiento como a nivel empresarial.

“La gente teme a la IA, pero muchas de las cosas con las que trabajamos tienen IA generativa y no lo sabemos, como los móviles, las televisiones y los aviones. Todo es IA y no pasa nada. No hay que tener miedo”, ha asegurado Juan Manuel Corchado, que ha impartido una clase introductoria a alumnos del ámbito de la Economía.

Universidad y Ayuntamiento van de la mano en su apuesta por hacer de Salamanca un polo tecnológico y de innovación del sureste de Europa en torno a un modelo basado en el conocimiento, la industria bioquímica y la economía verde.

En esta línea, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado el desarrollo de un Parque Empresarial en el solar del antiguo Mercasalamanca, un amplio espacio urbano donde podrán desplegar su actividad empresas, emprendedores y entidades vinculadas a la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. El proyecto, que tiene una inversión inicial de 11 millones de euros y permitirá la creación de un Parque Tecnológico en la ciudad, se sumará a los desarrollados en el Barrio de Puente Ladrillo con la instalación del AIR Institute en el Centro de Internet de las Cosas e IA, el Centro de Formación y Emprendimiento TORMES+ y un Centro de Alto Rendimiento de Producción Digital. “Hay oportunidades para los jóvenes de Salamanca”, ha insistido el alcalde y ha animado a los jóvenes estudiantes a formarse en IA, como un aspecto fundamental para su futuro trabajo.

Como inicio de la mesa, Manuel Martín Portillo ha asegurado que la inteligencia artificial ya afecta a todos los sectores y profesiones, lo que supone multitud de ventajas, pero también “arrastra dificultades éticas y sociales e influye directamente en los mercados financieros”. Al respecto, José Alberto García Coria ha afirmado que en cuestión de semanas las compañías han cambiado sus planes estratégicos para adaptarse a la gran expansión de la IA, que “nos puede ayudar muchísimo complementando nuestras tareas”, a lo que María Jesús Daza ha respondido asegurando que se necesitará que gobierno o empresas estén detrás “para que la integridad de los datos esté garantizada”. Luis Enrique Corredera ha recordado que en España se ha publicado el real decreto para la creación de una regulación y, desde el punto de vista del marketing digital, Soraya García opina que “hay una línea ética muy fina con el uso que se le da a los datos y la privacidad de los usuarios”.