Aitana y Sebastián Yatra rompen su relación: "Estamos los dos solteros"

Aitana y Sebastián Yatra han roto su relación, que comenzó aproximadamente hace un año. Así lo ha confirmado el propio Yatra en declaraciones a la prensa.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida y en este momento los dos estamos solteros y andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha asegurado.

Aitana se encuentra en Latinoamérica girando con 'Alpha Tour' y fue este domingo cuando rompió a llorar en pleno show mientras hablaba de su salud mental en este 2023.

"Quiero recordar el año como un año de cambio, madurez, de crecer", ha asegurado la artista. "Mi padre antes de salir al show me ha dicho frases súper bonitas que estaba viendo en TikTok, porque mi padre utiliza TikTok", ha añadido, sobre el escenario. "Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate que voy a estar fatal porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", ha añadido.