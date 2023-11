Capital Privado: Todo lo que debes saber

A diferencia de lo que ocurre con otros modelos de financiación, el capital privado se presenta como una posibilidad sólida y viable incluso en aquellas circunstancias en las que el solicitante no es apto para acceder a otras vías.

La financiación se posiciona como uno de los recursos más importantes en el ámbito profesional y, de hecho, puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. No obstante, no siempre resulta fácil obtener acceso a esta porque, a menudo, deben cumplirse unos requisitos estrictos que no todas las empresas y particulares pueden asumir. Pero, ¿qué hacer cuando esto sucede? ¿Has oído hablar de los préstamos de capital privado? Se trata de una de las soluciones que más se ha popularizado a lo largo de los últimos años pero, ¿Sabes en qué consiste exactamente? A continuación, te hablamos de ello. ¡Toma nota!

¿Qué es el capital privado?

Se trata de uno de los modelos de financiación más extendidos. Simplificando podríamos decir que se trata de una fuente formada, principalmente, por compañías especializadas. Su principal función es la emisión de capital durante un período de tiempo limitado a través de la concesión de créditos privados y préstamos. Estos pueden formalizarse tanto con empresas como con particulares. Uno de los principales beneficios de esta modalidad de financiación reside en su agilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes perfiles y necesidades. Sus puntos fuertes son, además, valores ausentes dentro de la banca tradicional por lo que constituyen una alternativa cuando se han agotado las vías de financiación clásicas.

Capital privado: Estas son sus principales ventajas

Agilización de los procesos: Recurrir al capital privado como modelo de financiación supone acceder a la forma más rápida para obtener la aprobación de un préstamo. No resulta nada extraño encontrar proveedores que ofrecen préstamos en períodos reducidos de hasta 24-48 horas gracias a la simplificación de los trámites en comparación con la ralentización propia de los circuitos convencionales

Adaptabilidad: Uno de los puntos fuertes que caracteriza al capital privado es su versatilidad y su capacidad para responder a todo tipo de contextos, tanto en el ámbito particular como empresarial. Su libertad y flexibilidad a la hora de definir las condiciones del proceso de devolución así como la posibilidad de configurar productos financieros 100% adaptados a las necesidades de cada cliente marca una gran diferencia.

Presencia de menores restricciones: Las limitaciones y requisitos que podemos encontrar dentro de la banca convencional representan un escollo para una gran cantidad de empresas y usuarios. Uno de los límites insalvables son los registros de morosidad. Afortunadamente, el capital privado ofrece un mayor ratio de aprobaciones y ello se debe a que no se basa en las listas de impagos como ASNEF.

Garantías legales: Aunque a priori las soluciones privadas tienden a generar ciertas dudas es importante tener en cuenta que las empresas especializadas en brindar estos servicios de financiación brindan las máximas garantías. De hecho, para operar, deben estar registradas en el Banco de España así como cumplir con los requisitos legales.