Às vezes permanecemos demasiado tempo no mesmo lugar. Deixamos de ser nós por inteiro. Adaptamo-nos, em metades, às pessoas e às coisas dos dias que correm. Submetemo-nos às rotinas que nos roubam a esperança que as mudanças sempre trazem. Insistimos na tarefas que nos esmagam os sonhos.

Gastamos o tempo em plataformas giratórias que não saem do mesmo sítio. Ganhamos raízes fundas que nos prendem ao chão para não nos deixarem voar. Vamos apodrecendo no consumo da vida que nos foi dada. Resignamo-nos. Temos medo de partir. Temos dúvidas e incertezas. Receamos a mudança apesar de a desejarmos ardentemente.

Deixamo-nos ir na corrente. Mas o tempo passa. Não volta para trás. É por isso que é necessário partir, por vezes de nós, para que possamos trilhar novos caminhos com mais luz. Precisamos de partir, literalmente, para reconstruir com mais força e determinação um tempo novo repleto de cores. É preciso mudar e partir.

Não necessariamente para longe. Pode ser para o lado mais próximo. É preciso largar as nossas vestes que já estão demasiado deformadas pelo tempo. É preciso renovar. Só podemos avançar se convocarmos a coragem que julgamos não possuir. É preciso partir mesmo com medo. É preciso ousar para mudar, para que nada fique na mesma.

Temos que sair de nós para voltarmos a entrar, mas de forma diferente, mais livre, mais autêntica. O conformismo traz conforto e segurança. A ideia da partida estimula a inquietação. Agita todos os medos e fantasmas. Faz-nos avançar se estivermos dispostos a procurar a esperança que mora nos dias inteiros.

Porém o medo desfaz-se nos primeiros passos do caminho. Depois vamos ganhado confiança. Seguimos ainda com medo mas avançamos. Os lugares de sempre transformam-se. Tudo muda, a começar por nós. Olhamos para trás com orgulho no passo dado. Afinal não ficámos agarrados ao chão. Sempre conseguimos voar. Sempre pudemos partir para regressar. Agora, nada será igual. Estamos cá depois de termos partido. Sim, é preciso partir.