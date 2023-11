“La sociedad necesita sensibilización en materia de eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer”

Miryam Rodríguez es concejala de Igualdad de Oportunidades y Familia en el Ayuntamiento de Salamanca desde hace unos meses. Desde su concejalía trabaja para conseguir que no haya desigualdad. Hablamos con ella de cara a este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Lleva ya unos meses en esta concejalía, ¿qué balance hace de este tiempo?

Yo estoy encantada, esta concejalía de familia e igualdad de oportunidades que yo siempre me gusta llamar familia porque lo llevan el nombre y porque me siento como en familia. Yo vengo del mundo de los servicios sociales y, por supuesto, todos los temas no me resultan ajenos, estamos descubriendo todas esas posibilidades que nos arrojan los ciudadanos en cuanto a necesidades y sobre todo a servicios que queremos cubrir y sobre todo que queremos llegar a todo el público general y yo creo que estamos en buen camino para ello.

Se va acercando el 25 de noviembre, una fecha marcada en el calendario. ¿Cómo se trabaja desde esta concejalía para terminar con esta situación?

La concejalía se llama familia e igualdad de oportunidades, entonces dentro de la igualdad de oportunidades tenemos y hacemos hincapié sobre todo en el papel de la mujer, y sobre todo también en estas materias que nosotros nos movemos en estos momentos, que son contra la violencia de género y sobre todo para la eliminación de cualquier tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, que es la definición propia de la violencia de género. Por ello llevamos a cabo muchísimas actividades. Dentro del área de bienestar social existe un servicio que es el de mujer, específicamente para eso. Además, tenemos también el CIAM, el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, que viene a ser la casa de la mujer Clara Campoamor que se creó en la anterior legislatura por parte del Ayuntamiento de Salamanca. Tenemos un equipo de profesionales muy implicadas en esta materia y sobre todo en esa atención a la mujer, no solamente aquellas personas que pueden ser, en este caso mujeres víctimas de violencia de género, sino también cualquier tipo de apoyo, asesoramiento, etcétera, que puedan necesitar. Y por eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca y en este año, más que en otros incluso, hemos decidido celebrar e inaugurar de una manera especial también la escuela de igualdad.

Háblame de esa Escuela de Igualdad…

La escuela de igualdad conlleva muchas actuaciones en materia, precisamente de igualdad entre mujeres y hombres. Esa escuela de igualdad, que además se viene desarrollando durante todo el curso escolar, la hemos inaugurado recientemente ahora en octubre. Se siguen prestando una serie de actividades de manera continuada, como por ejemplo el curso de autodefensa que tiene una gran aceptación entre las mujeres. Además de todos los ámbitos, no pensemos que son personas en situación de riesgo de vulnerabilidad, sino que tenemos un amplio plantel de todas las personas que desean acercarse precisamente a ese curso de autodefensa para mujeres que tenemos y que estamos desarrollando junto con la colaboración de la policía local en el CIAM. También tenemos otro tipo de actividades que sirven para la sensibilización en esta materia, con protección a la mujer y de la figura de la mujer dentro de la sociedad, en todos los ámbitos y en todas las actividades de la vida diaria, como puede ser, por ejemplo, también algunas obras de teatro, precisamente para esa sensibilización que te decía en primer lugar, son dos obras de teatro, micro teatro, que vamos a llevar a cabo también en el CIAM. También se establecerá una mesa de debate para comparar y para poder compartir esas diferentes opiniones que podamos tener al respecto de la misma. E incluso para todos los públicos también tenemos un espectáculo de magia especial y además especial de sensibilización, respecto de la figura de la mujer que se realizará, sobre todo, evidentemente, para el público infantil en diciembre y será la última actividad de este trimestre que realizaremos, pero ello también va acompañado de otras, como pueden ser, por ejemplo, algunas... algunas mesas redondas que vamos a realizar, como la de la trata de mujeres, en este caso.

También hemos presentado un libro específicamente dedicado también al ámbito de la mujer. Además, realizaremos desde el punto de vista también de sensibilización, exposiciones dedicadas a la figura de la mujer. Igualmente, otras mesas redondas como pueden ser por ejemplo la mujer y el conflicto bélico que nos parecen súper interesantes sobre todo dada la especial sensibilidad que ahora tenemos por nuevos conflictos armados, algunos están en Europa, otros en otras partes del mundo, pero realmente podemos contar con algunos testimonios muy interesantes y que nos pueden ayudar también en esa faceta que queremos desarrollar desde el Ayuntamiento de Salamanca, sobre todo para formar, materia de igualdad.

¿Cómo trabaja el CIAM?

La preservación de la intimidad es fundamental, por eso tenemos salas y plantas separadas, la mejor de las intimidades que nos sea posible ofrecer. Hay una serie de profesionales de diferentes ámbitos, un equipo multidisciplinar, desde el punto de vista, por ejemplo, técnico, ya que tenemos tanto trabajadoras sociales como psicólogas. Este último punto, tanto desde el punto de vista del apoyo psicológico como el social, o cómo poder comportarse ante diferentes actividades de la vida diaria es fundamental. Cualquier persona puede pedir cita, acercarse o bien llamar al número de teléfono correspondiente en la página web del Ayuntamiento de Salamanca y del CIAM. Se le da una cita determinada para poder valorar el caso de cada una de las personas que se presenta allí. Esa valoración puede ser llevada a cabo o puede ser tratada, después de un primer contacto, por unos profesionales o por otros, puede ser más de trabajadora social o puede ser más de psicóloga, depende de cada persona. No obstante, el apoyo lo siguen recibiendo por parte de ambas facetas, no solamente son dos personas, pero sí de ambas facetas. Reciben todo tipo de orientación que puede ser de diferentes cuestiones, en el ámbito social pero también en el laboral, etcétera, porque ya hemos dicho que no solamente se atienden a personas que son víctimas de violencia de género. Esto es un arma más que tenemos para poder desarrollar esa protección a las mujeres, pero también debemos tener en cuenta que el CIAM y la Casa de la Mujer en general está para también llevar a cabo esa formación a través de talleres en igualdad, queremos aportar a esa sensibilización que necesita la sociedad en materia de eliminación de violencia, de todo tipo de violencia contra la mujer y en especial de violencia de género. La creación de la casa de la mujer fue muy acertada en su momento y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es una continuidad de las políticas de igualdad el Ayuntamiento de Salamanca de manera transversal en todas sus actuaciones.

¿Las mujeres menores de edad también pueden acudir al CIAM?

Tenemos algunos menores, lo único que se le piden de ciertas autorizaciones, unas determinadas autorizaciones por parte de los tutores legales sean padres, madres o tutor legal correspondientes.

Las cifras aumentan en Salamanca, hay más de 400 casos activos, sensibilizar a la sociedad es fundamental, ¿qué cree que falta para que la sociedad no está concienciada del todo?

Creo de todas maneras que hay desconocimiento y sobre todo es algo que tenemos que desideologizar el tema de la igualdad, creo que todos estamos de acuerdo en esto y por lo tanto, y sobre todo en la lucha contra la violencia de género. Creo que la educación y la formación en este sentido son primordiales, educar en igualdad es algo fundamental entre las personas. Entonces, creo que no tenemos que estar dividiendo continuamente entre unos y otros, simplemente lo que queremos y deseamos es que esa igualdad se llegue a materializar y creemos que sobre todo, el punto fundamental para ello es esa educación en igualdad y esa formación en igualdad. Y ahora mismo, esa sensibilización también es necesaria, porque hay personas que no distinguen, ni tampoco creen que exista esta problemática, si por ejemplo no la han sufrido. E incluso hay gente que la ha sufrido, esa desigualdad, y sin embargo no son conscientes de ello. Por eso es tan necesario que las mujeres, sobre todo, pongamos el énfasis en esto, pero debemos destacar que los hombres, hay muchos que piensan de la misma manera y, por lo tanto, es parte necesaria y, por supuesto, para lograrlo hay que saber que no somos enemigos, lo que queremos es hacer una sociedad mejor y, por lo tanto, la sociedad, cuando está educada en igualdad y la unión, como siempre, pues hace la fuerza.

¿Qué le diría a las mujeres, sobre todo en especial aquí de Salamanca?

En lo que llevo estos meses en la concejalía he visto mujeres muy valientes y además mujeres que están al frente de asociaciones con un gran reflejo social, tanto estamos hablando de personas con discapacidad como personas mayores como asociaciones de mujeres que son ahora a las que estamos dedicando nuestro tiempo. Pero también hay mujeres muy fuertes que tienen situaciones sociales, familiares… muy difíciles, que están al frente de asociaciones, con un amplio espectro social y que además tienen mucha influencia social, precisamente porque llevan a cabo actuaciones en materias que tienen un enfoque social muy importante y una sensibilidad social también hacia dichas personas muy importante, que necesitan muchos apoyos desde el ámbito público también, y desde las administraciones públicas en general. Con lo cual, creo que tenemos un amplio despliegue de mujeres que podemos tomar como referentes en nuestra ciudad, desde luego unas más conocidas, otras menos conocidas, pero realmente todos los años siempre destacamos la labor de unas cuantas y por lo tanto yo creo que lo que quiere es que esas personas sean un referente para la sociedad, pero también sean un reflejo de la sociedad.

Las mujeres formamos parte muy importante de la sociedad, así tenemos que creérnoslo, que somos parte fundamental de la sociedad y así tenemos también que actuar.

¿De cara a este 25N se va a organizar algún programa de actividades desde esta concejalía?

Por supuesto, estamos trabajando en ello y además, bueno, pues con ilusión debemos decir porque mi caso es la primera que organizo y en la que estoy presente de una manera más directa y más protagonista. Y la verdad es que lo que queremos es que sea muy participativo, que todas aquellas personas que propongan o que tengan alguna propuesta nos la hagan saber. Y sobre todo que todos tengamos esa conciencia de lo que estamos celebrando el 25 de noviembre y que lo tengamos puesto en nuestro calendario señalado como una fecha específica, especial también, y que podemos disfrutar también de las actuaciones que habitualmente se van a desarrollar en el Ayuntamiento de Salamanca para los ciudadanos.

Para terminar, ¿qué meta quiere alcanzar en esta concejalía?

Los objetivos son buenos porque evidentemente tienes que seguir una organización dentro de tu concejalía y demás, pero yo siempre digo que aquí no tenemos techo. Entonces, esta concejalía de familia de igualdad de oportunidades creo que se lleva desarrollando dentro del Ayuntamiento de Salamanca de una manera espectacular desde hace muchos años. Hemos crecido muchísimo en el ámbito asistencial y de apoyo a todos los ciudadanos de la ciudad. Tenemos unos servicios estupendos de atención domiciliaria como puede ser el de la ayuda a domicilio, el de la teleasistencia. Vamos a poner a lo largo de los próximos tiempos en marcha otro servicio de ayuda domiciliaria que es el de la bandería. Y por supuesto en el ámbito de la mujer, creo que estamos realizando un buen trabajo que se ve implementado por todas las actuaciones que realiza la Red Municipal Asociativa. que tenemos a través de los convenios de colaboración con muchas de esas asociaciones como las que te he dicho antes. Con lo cual, creo que la unidad es poder, la unión es poder y por lo tanto creo que las metas nos las ponemos, creo que son las más altas, pero siempre queremos tener el horizonte despejado y sin techos.