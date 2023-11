Helena Hermo: "Tenemos que trabajar entre todos para que el respeto por las mujeres esté presente"

Elena Hermo trabaja día a día con mujeres víctimas de violencia de género. Algunas han dado el paso y han denunciado a sus agresores. Otras no. Es psicóloga en Adavas Salamanca, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género. Allí, como en otras entidades, los casos continúan mostrándoles que esta lacra social la sufren muchas personas a diario.

¿En qué punto se encuentra la violencia de género?

Lo que nos estamos encontrando habitualmente es que la situación sigue siendo un poco similar. En ADAVAS, si comparamos los datos con el año pasado, en 2022, respecto a la demanda, seguimos recibiendo a muchas mujeres que siguen sufriendo violencia de género y seguimos en la misma línea, encontrando además a mujeres jóvenes y adolescentes que vienen con la demanda de violencia de género. Es decir, sigue existiendo la problemática de forma importante también durante el 2023.

¿Siguen las altas demandas porque hay más denuncias y hay más mujeres que, poco a poco, se atreven a denunciar a sus agresores?

No solamente lo relacionamos con el nivel de denuncias a nivel judicial, nosotros también recibimos muchas demandas de mujeres que no denuncian, pero sí están sufriendo la situación de violencia y acuden a nosotros para pedir ayuda por ello. Con lo cual no solamente es el tema de denunciar o no denunciar, sino de que sí que se necesita la intervención por vivir violencia y se está pidiendo, se está viniendo a solicitar esa ayuda.

¿Cuál es el perfil actual de las víctimas?

No hay un perfil concreto porque estamos viviendo diferentes casos. Por un lado, como decimos si está aumentando el número de mujeres adolescentes, de chicas adolescentes que están sufriendo violencia y que también están ahora solicitando ayuda por ese motivo, seguimos también viendo que el grueso de mujeres está en la franja de edad entre 30 y 50 años, pero también seguimos recibiendo a mujeres ya en edad mayor. Incluso podemos decir mujeres que ya están más ancianas que también están en una situación en que en un momento determinado se vuelve insostenible. Además, también destacan las demandas de mujeres que piden ayudas psicológicas.

¿Cómo se ayuda a estas mujeres víctimas de violencia de género?

La ayuda en la asociación es una ayuda integral. ¿Qué significa esto? Por un lado, lo primero que se hace es ver una evaluación de cuál es la necesidad que tiene esa mujer y que hay que cubrir en ese momento. Por otro lado, existe la posibilidad de asistencia psicológica. También tenemos la asistencia jurídica donde la abogada no solamente asesora a la mujer víctima de violencia de género, sino que se persona en un procedimiento. Si es necesario, si hay una situación con una denuncia esto puede ocurrir.

También tenemos a otros profesionales como la coordinadora y trabajadora social, cubriendo así toda esa parte social. Por último, también existe toda la parte de derivación a los distintos servicios que la mujer pudiera necesitar, tanto social como a nivel sanitario, etc. Entonces, la idea es intentar darle una cobertura a toda necesidad que la mujer presenta por ser víctima de violencia de género.

“Muchas veces el propio desconocimiento dificulta a dar el paso”

¿Qué más tipos de violencia nos encontramos, más allá de la física?

La violencia psicológica siempre está presente en el caso de violencia de género, siempre. En todos los casos. Cuando hay además de la mencionada hay violencia física y se llega a la situación de violencia física, sin duda, existe también violencia psicológica. Evidentemente, todo ello incluye toda la parte de insultos y de humillaciones. Y una de las cosas que nos encontramos también de forma continua son las amenazas. Amenazas respecto a todos los ámbitos de la vida de la mujer, no solamente respecto a su vida o hacerle un daño físico, sino amenazas respecto a cómo van a influir o cómo pueden afectar en la relación con los hijos, en su ámbito social, etc. Por lo cual, a nivel psicológico el daño que están sufriendo las mujeres víctimas de violencia de género es continuo y es siempre muy elevado y provoca un daño bastante importante.

Ese daño va más allá de la mujer, afectado a otras personas.

Eso es, y en ese sentido nosotros también ayudamos no solo a los hijos, sino a allegados de la mujer víctima, como son padres, hermanos, etc. Elos también nos solicitan ayuda y también se trabaja con ellos desde aquí. Pero lógicamente los hijos que están viviendo la situación, que están allí, inmersos, donde se está produciendo la violencia de género, eso produce una afectación en los menores y también se le da cobertura dentro de la asociación.

Es importante saber y destacar que se puede salir adelante, se puede salir de esa violencia de género y se puede vivir.

Exacto. Es importante que lo sepan porque, por supuesto, se puede y aunque el paso sea difícil, por muchas circunstancias en las que está viviendo la mujer, se consigue y hay ejemplos de ello. Ese momento en el que se decide dejar la relación y empezar a afrontar todo lo que conlleva, la situación será siempre más fácil que seguir viviendo con violencia, porque está este apoyo y porque existe apoyo para poder salir de la violencia. Y es importante no vivir con violencia. Como decimos, el daño que produce la violencia es muy importante a todos los niveles y es importante no seguir viviendo en esa situación.

El primer es pedir ayuda, ¿y después?

Sí, esa es la primera parte y es importantísima. Pedir ayuda y sobre todo hacer caso a los recursos de ayuda. Hay veces que es todo desconocimiento de la mujer de lo que se puede encontrar los recursos de ayuda hace que tenga un poco, a lo mejor, de miedo. De pensar que va a tener que dar un paso precipitado, que ahora no está preparada o no saber muy bien cómo encarar todo esto. Pero que sepan que pedir ayuda lo que implica es ir dando información, ir valorando cada caso, ir ayudando a que todo ese trámite de la salida sea lo más fácil posible dentro de lo difícil que es la situación y para eso estamos.

¿Qué mensaje les lanza a todas las mujeres que no se atreven a dar el paso y a pedir esa ayuda?

Justo lo que acabamos de decir, que se acerquen, que vengan en un momento determinado, que llamen, que pregunten las dudas que tengan. No hay ninguna duda que no tenga sentido, no se les va a cuestionar, no hay nada que creamos que no es importante. Por eso lo más importante es que ellas den ese primer paso de contactar, de acercarse a los recursos de ayuda para ver qué pueden hacer para salir de la situación. Porque muchas veces el propio desconocimiento de esos recursos es lo que hace que les resulte más complicado escuchar. Por eso el animarlas a que contacten, a que pregunten, a que pidan esa ayuda.

Por último, ¿qué tiene que aprender la sociedad para conseguir erradicar esta situación?

Pues un poco el mensaje que sentimos transmitiendo, la desigualdad sigue produciendo violencia de género y tenemos que entre todos seguir trabajando para que esa desigualdad no siga y para que el respeto por las mujeres esté presente.