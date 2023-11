Del latín "ministerium", que significa servicio

Mientras los tapices sigan guardando silencio nos quedaremos sin saber si las carteras negras con letras doradas quedaron bien ordenadas detrás de sus nuevos propietarios o si, por el contrario, las amontonaron de cualquier manera como clase alborotada anhelante de recreo. Mientras callen los amigos del dadivoso Alejandro Magno, que en el salón palaciego reparte sus riquezas entre ellos antes de emprender la campaña de Asia, solamente podremos imaginar el vuelo de dagas, cuchillos y demás objetos cortantes propio de la retaguardia en estos ambientes. Mientras las paredes de la Zarzuela, como las de la Moncloa y tantas otras, guarden el secreto de las murmuraciones y las deliberaciones, aunque muchas veces no hay nada que deliberar porque ya está decidido de antemano (pasa igual con la investidura, que no se debate y se vota sino que se pacta), nos inspirará la fotografía del sonriente anverso del recién estrenado consejo de ministros para imaginar su reverso, no poco enrevesado.

Todavía creo recordar los veintidós, como cuando el seleccionador da la lista para el Mundial o la Eurocopa. Luego transcurren los días y los que juegan menos pasan a integrar esa cierta nebulosa de lo irrelevante, que la memoria expurga. En nuestro caso, empero, no dejan de sangrar los Presupuestos Generales del Estado, pues de eso se trata cuando se reparten las riquezas entre los amigos aunque uno no sea Alejandro Magno... ¡sino mucho más importante!, pensará él. Camino de Asia, alguno dejaría el macedonio a cargo del gobierno local. Aquí y ahora, para falcónicos/faraónicos viajes, cumbres de discutible altura, estancias en La Mareta u otros períodos vacacionales, tenemos cuatro vicepresidentas, que todavía no igualan a Salamanca con sus cinco tenencias de alcaldía.

Para poner voz al gobierno, aunque interesaría más la versión tapicera, han designado a la que todavía pone voz al partido que lo encabeza. Por mucho que esta duplicidad se deshaga, chirría que se haya llegado a producir. De lo que no se espera que hable demasiado la portavoz es de un asunto espinoso que afecta a su condición de ministra de Educación, como si ese cometido no requiriese dedicación exclusiva. Me refiero a las familias que, luchando contra todo, exigen su derecho al 25% de clases en castellano en las aulas de Cataluña. La ley les ampara pero... ¿qué importa hoy la ley?

Importan los pulgares, sean hacia arriba o hacia abajo, de quienes han hecho posible el retrato de los veintidós junto al seleccionador y el árbitro. La cabeza de alguno, o la de alguna, no es descartable, cabe en bandejas de plata y las vitrinas donde se guardan no están muy lejos del despacho presidencial. Otros volarán si les dejan, o se acomodarán, o seguirán haciendo la rosca al supremo líder, como el malencarado enviado a Transportes, al que jaleaba, desgañitándose, su vecino de escaño y diputado por nuestra provincia. ¿Le valdrá de algo (bueno) a Salamanca esa vecindad tan entregada con el que ahora ha bajado, pero ascendido, al banco azul?

Del mismo hato llega la titular de Igualdad, el ministerio, del latín ministerium, que significa servicio, que más necesario se me antoja en estos tiempos. Con la matrícula de honor que obtuvo la anterior inquilina al rellenar el otro día su cuestionario de autoevaluación, a la sustituta se le presenta un reto aún mayor que el que asume la ministra (también "vice") de Reto Demográfico, y ya es decir. Basta leer los acuerdos de investidura, los públicos y el privado con Bildu (toma trasparencia o transparencia, la RAE admite ambas), para demandar a la ministra de Igualdad que se parta la cara por la igualdad entre los españoles, pues está, más que nunca, en verdadero peligro. A lo mejor le toca batirse en duelo con el tres veces ministro, que no es "vice" porque no le hace falta, que abarca Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: “usted separe poderes, Doña Constitución, que ya se los junto yo”. Como quien junta Infancia y Juventud con dudosas intenciones. Como quien se emociona con las dictaduras "buenas" y le mandan a servir a los Derechos Sociales. Es lo que tiene engordar el Estado, que debería ser subsidiario y se le pone cara de totalitario, que se cuela hasta las asambleas de las pequeñas comunidades, la cocina de las familias y la conciencia de las personas.

No es cuestión de alargarse, pues apenas han comenzado esos cien días en los que se aconseja esperar para criticar, aunque cuando se forma gobierno haciendo lo que se le dijo al votante que no se iba a hacer la oposición debe ser tan constructiva como vigilante desde el primer instante. Reservo la despedida para mi ministra, además compañera. Es la novena en nueve años que sujeta la promiscua cartera de Sanidad, lo que dice mucho de lo poco que pinta este ministerio. Cuando se dio a conocer para el gran público, hace once años, declaró "somos médicos, eso es lo que somos, no somos ni de izquierdas ni de derechas, cada uno tendrá su ideología, pero estamos todos juntos". Hoy es más fácil imaginarla declarando "somos de izquierdas, eso es lo que somos". Con todo, no espero de su servicio salidas de tono como las que, desde el anterior gobierno bajo el mismo presidente mucho más magno que Alejandro, nos acusaron de gordófobos y de machistas, y buscaron con todas sus fuerzas perseguir la objeción de conciencia ante el aborto y la eutanasia, pues las prescripciones del Código de Deontología Médica les deben sonar a fascismo. Dentro de cien días, o cuando se tercie, habrá ocasión de opinar sobre su servicio, ojalá acertado y eficaz, por el bien de todos.