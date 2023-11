Se prepara un amplio operativo para una nueva búsqueda de José Antonio Martínez en la sierra de Béjar

Apenas quedan unos días para cumplirse 11 meses de la desaparición de José Antonio Martínez, el montañero catalán que emprendió una ruta por la sierra de Béjar y Candelario en la lejana mañana del 29 de diciembre de 2022 y de la que no regresó.

Durante este tiempo no se ha dejado de buscar al montañero por parte de la Guardia Civil y voluntarios, que de manera constante siguen los posibles rastros que puedan dar con una pista que ayude a encontrar a José. Los días siguen pasando y se acerca la fecha del aniversario de la desaparición: “Miro el calendario y no me lo creo” dice Mercedes Gasco, su mujer, que al igual que toda la familia sigue esperando una noticia que arroje algo de luz.

Por ello, desde el GREIM se está coordinado un dispositivo de búsqueda para el fin de semana del 2 y 3 de diciembre, en el que se van a implicar las delegaciones del Gobierno de Cataluña, tierra natal de José, Castilla y León y Extremadura, lugar donde se están realizando las búsquedas. A este nuevo intento se sumarán las UCAS de Arrate, bomberos de toda España, Protección Civil, integrantes de la Fundación QSD y voluntarios. “Incluso desde Alicante se van a incorporar unos bomberos que tienen unos drones especializados en este tipo de situaciones” señala Mercedes.

Desde el Ayuntamiento de Tornavacas se ha abierto un periodo de inscripción para aquellas personas que quieran sumarse a estas labores. Unos trabajos que dependerán de la climatología y en este sentido, tal y como nos cuenta Mercedes, desde la AEMET se van a realizar unas predicciones especiales, “una el lunes de esa semana y otra el miércoles, para valorar si es posible realizar la búsqueda. En caso afirmativo, el viernes previo se facilitará una predicción especifica de la zona de la sierra de Béjar y Candelario”.

En caso de que no pueda llevarse a cabo en los días previstos, este operativo quedará “de guardia” para cuando pueda atisbarse una ventana de buen tiempo que permita acercarse al posible paradero de José Antonio. Mercedes y la familia del montañero agradecen una vez más a todos los implicados el trabajo que están realizando para tratar de devolver a José a casa.