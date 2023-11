Salamanca Tech forma a más de 200 estudiantes en las aplicaciones de la Inteligencia Artificial

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, en el Campus Unamuno, ha acogido este viernes, con más de 200 estudiantes, la jornada ‘Inteligencia Artificial y sostenibilidad: transformando el mundo empresarial’, un evento de Salamanca Tech para estudiantes interesados en el futuro de la tecnología aplicada al mercado laboral para mejorar la competitividad de las empresas desde la sostenibilidad, ayudando a optimizar recursos, reducir la huella de carbono y promover prácticas responsables.

A la inauguración acudían el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la secretaria general de la Universidad de Salamanca, Josefa García Barrado, y el presidente de AIR Institute, Juan Manuel Corchado Rodríguez.

"No hay que tener miedo a la IA"

“La gente teme a la IA, pero muchas de las cosas con las que trabajamos tienen IA generativa y no lo sabemos, como los móviles, las televisiones y los aviones. Todo es IA y no pasa nada. No hay que tener miedo”, ha asegurado Juan Manuel Corchado, que ha impartido una clase introductoria a alumnos del ámbito de la Economía.

Además, el profesor y director del Grupo de Investigación BISITE de la Universidad de Salamanca ha incidido en que no hay ningún sector que quede al margen de la revolución tecnológica que supone la IA generativa, por lo que ha subrayado la importancia de formarse adecuadamente, anunciando la puesta en marcha de nuevos cursos por parte de su grupo de investigación y del centro tecnológico AIR Institute, fundación que preside.

En este sentido, también la secretaria general de la Universidad de Salamanca ha hecho hincapié en la transformación que la inteligencia artificial está generando dentro de la institución académica y el valor de formarse para estar a la vanguardia en este ámbito.

Universidad y Ayuntamiento van de la mano en su apuesta por hacer de Salamanca un polo tecnológico y de innovación del sureste de Europa en torno a un modelo basado en el conocimiento, la industria bioquímica y la economía verde.

El futuro esta aquí

Bajo la marca SalamancaTech, la nueva industrialización de la ciudad se asienta en una red de infraestructuras especializadas en la transferencia de i+d al sector productivo, con capacidad para impulsar el desarrollo de nuevas empresas, para atraer hasta Salamanca a grandes empresas nacionales e internacionales; y con capacidad para mejorar la competitividad de las ya existentes, abriendo las puertas a nuevos sectores dentro de los mercados emergentes.

Entre estas infraestructuras, Carbayo enumeró:

el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, en el que ya trabajan más de 60 investigadores;

la incubadora para empresas biosanitarias que se construye dentro del futuro Campus Agroambiental de la Universidad;

que se construye dentro del futuro Campus Agroambiental de la Universidad; y el Centro de Formación y Emprendimiento TORMES+, donde se está aplicando la inteligencia artificial en diversos cursos de formación profesional. A este último edificio se sumará un Centro de Alto Rendimiento de Producción Digital, con una plataforma de tecnología inmersiva, en colaboración con empresas locales e internacionales, para aplicar la robótica, la realidad virtual y la impresión 3D de última generación a la creación de ‘gemelos digitales’ a la carta para empresas de ámbitos tan diversos como medicina, agricultura y farmacia.

"Este importante proyecto para Salamanca está íntimamente ligado con el talento joven, ya que su puesta en marcha incluye la creación de una Escuela de Alto Rendimiento con formación en ámbitos como el ‘big data’, el ‘machine learning’, el ‘blockchain’ o el ‘metaverso. De esta forma, la apuesta por el talento facilita al mismo tiempo a investigadores y emprendedores que puedan desarrollar su vida profesional y personal en Salamanca", apuntaba el alcalde.

Desarrollo sostenible

Carlos García Carbayo recordó que "el desarrollo sostenible es una de las señas de identidad del Ayuntamiento para Salamanca, la primera ciudad Patrimonio de la Humanidad con una estrategia de infraestructura verde, a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y en la optimización de recursos".

Así, puso como ejemplos "la utilización de avances tecnológicos en la telegestión de riego de las zonas verdes para ahorrar agua y en la eficiencia energética del alumbrado público, el empleo de inteligencia artificial para mejorar la seguridad vial de conductores y peatones, y su uso incluso en la gestión administrativa, lo que permite facilitar los trámites a los ciudadanos, ahorrándoles tiempo y dinero en las gestiones diarias".

Finalmente, afirmaba que el "desarrollo sostenible es responsabilidad de todos y por eso el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad lideran Salamanca Tech con el objetivo de posicionar a la ciudad como polo tecnológico y de innovación del suroeste de Europa en torno a un modelo basado en el conocimiento, la industria biosanitaria y la economía verde". “Salamanca vive un momento muy dulce en la ejecución de proyectos investigadores, un presente de realidades que hace honor a su historia para que esta ciudad sea una vez más un referente en el conocimiento”, añadió.

Fotos de David Sañudo