"Tenemos que decir ¡se acabó! a todo tipo de violencia contra las mujeres y a todo tipo de gobiernos regionales que no cumplen con las leyes y legislan contra nuestras vidas"

El Movimiento Feminista de Salamanca ha publicado un comunicado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será este sábado. Una jornada en la que este colectivo organiza una movilización en la capital charra.

Comunicado

El Movimiento Feminista de Salamanca decimos ¡se acabó! porque, en lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, y esta cifra es sólo la oficial, se dice que 93 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres.

No podemos olvidar que las violencias machistas estructurales contra las mujeres son el fruto de una sociedad patriarcal. La igualdad sigue siendo una utopía. Un paso hacia adelante nuestro implica que el machismo se recrudezca, se reafirme y se reinvente. No podemos despistarnos. Los bulos son una fuente de retroceso, también son culpables de que 1 de cada 4 jóvenes nieguen la violencia machista. Han aumentado las agresiones sexuales, tanto individuales como en manada. Y se está poniendo el foco en la utilización de la pornografía en edades cada vez más tempranas, en muchos casos en la niñez. Tenemos que defendernos de la sumisión química.

No podemos olvidarnos de la represión y muerte de mujeres por trata y explotación.

Tenemos que decir ¡se acabó! a todo tipo de violencia contra las mujeres y a todo tipo de gobiernos regionales que no cumplen con las leyes y legislan contra nuestras vidas. No podemos olvidar que los recortes a los servicios públicos y el desmantelamiento de los recursos son violencia institucional contra las mujeres. No podemos consentir discursos negacionistas de las violencias machistas y que impiden que, en muchas ocasiones, nos cueste más avanzar. Este negacionismo que tenemos que atajar influye en la percepción de la violencia machista por una parte significativa de la juventud. La educación y la información con datos hacen que pueda revertirse esta situación.

Tenemos que tener muy presentes a los muchos millones de personas que viven en países en conflicto y en guerra, donde las mujeres se convierten en motín, y son violadas como castigo colectivo. Este año nos acordamos especialmente del genocidio en Palestina.

En Salamanca, la violencia obstentricia hace que sea imposible abortar en la sanidad pública.

La invisibilidad de los referentes femeninos en los libros de texto y en los programas educativos imposibilita que podamos conocer nuestra historia, y que las niñas puedan tener mujeres a las que querer parecerse.

Por esto y mucho más, el Movimiento Feminista de Salamanca convoca para el día 25 de Noviembre una manifestación contra las violencias machistas con el lema “SE ACABÓ”. Saldrá de la Plaza de la Concordia, a las 19:00 horas. Recorrerá la Avenida Auxiliadora, la calle Toro. Y finalizará en la Plaza Mayor. Antes, a las 18:00 horas, tendrá lugar un taller de pancartas, en la misma Plaza de la Concordia. Tendremos un espacio para movilidad reducida. Como siempre, podemos llevar pancartas pero no podemos utilizar banderas.

MOVIMIENTO FEMINISTA DE SALAMANCA