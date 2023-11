El poliamor también llega a Salamanca

“Puedes tener más de una pareja, pero no solo es eso. También consiste en ser capaces de relacionarnos de manera distinta", explica psicóloga Paula Delgado

¿Es posible tener más de una pareja a la vez? ¿Qué supone abrir una relación? ¿Qué son, realmente, las no monogamias? Paula Delgado, (conocida en redes como @paula.psychology), psicóloga forense y terapeuta especializada y cofundadora de Poliamor Salamanca, define las no monogamias como un tipo de modelo relacional que se sale de la monogamia tradicional. “Puedes tener más de una pareja, pero no solo es eso. También consiste en ser capaces de relacionarnos de manera distinta y se aboga por tomar decisiones un poco más conscientes”.

Aunque los términos poliamor, anarquía relacional o relaciones abiertas se han popularizado más estos últimos años a través de los medios sociales, lo cierto es que las no monogamias no son una novedad. “Es un término un poco paraguas. Dentro de él se engloban muchas experiencias: las relaciones abiertas –en las que solo se abre la relación a nivel erótico-sexual–, el poliamor –donde abrimos la relación tanto a nivel sexual como romántico–, la anarquía relacional que le da más vuelta a todo… y esto lleva existiendo siempre”. Paula Delgado recuerda que la biblia del poliamor, “Ética promiscua” la escribieron dos psicólogas estadounidenses en los años 50.

Las no monogamias conllevan también en muchas ocasiones una transformación en el modelo de familia. “Casi es más difícil la gestión del tiempo que otra cosa. Yo trabajo con muchísimas madres y padres que tienen relaciones no monógamas y que llevan vidas completamente estructuradas y funcionales. Es decir: adoptar este modelo no te afecta para nada en otros ámbitos de tu vida”.

Estas claves organizativas chocan con lo que la psicóloga llama “el sistema monocentrista”, creado para que vivamos en pareja y que tiene como consecuencia, por ejemplo, que sea más fácil alquilar un piso con una persona que sin ella. “A muchas personas, lo que más miedo le da de entrar en no monogamias son la inseguridad y los celos, y al final la gestión del tiempo puede ser mucho más compleja. Trabajamos muchas horas al día y hay otras responsabilidades. En las no monogamias no hay tanto “parejo centrismo”, se crean vínculos un poco más flexibles para adaptarnos al estilo de vida que tenemos”.

La perspectiva de la no monogamia es cuestionada constantemente y genera rechazo, lamenta Paula Delgado. “Estamos hablando de no monogamias éticas, pero las no monogamias no éticas (una infidelidad), llevan existiendo toda la vida en el modelo monógamo tradicional. Ahora le estamos poniendo nombre e intentando hacerlo de manera un poco más responsable".

Y es que aunque cualquier relación afectiva sana exige cuidado y no está libre de conflictos y retos, una de las claves del éxito es la responsabilidad afectiva. Pero, ¿qué significa ser responsables afectivamente? “Es un término que hace referencia a una serie de conductas relacionadas con la empatía, la comunicación asertiva, ser capaces de exponer nuestras necesidades en las relaciones y pedir límites. Necesitamos responsabilidad afectiva en todos los vínculos de nuestra vida. En no monogamias explicitamos mucho más el tipo de comunicación, o los cuidados que necesitamos para sentirnos seguros en la relación. simplemente es tener en cuenta las emociones del otro sin dejar atrás las nuestras”.