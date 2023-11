La colocación de la pancarta en el balcón del Ayuntamiento a cargo del alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Igualdad, Noemí Fernández, ha marcado el inicio de las actividades centrales con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Bajo el lema 'Buenos ratos con buenos tratos', Carbajosa muestra su condena contra el maltrato y la apuesta por la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres. Lema que ha presidido los actos de esta tarde, en los que la Plaza del Ayuntamiento se ha transformado en un punto lúdico de encuentro vecinal para disfrutar de los juegos de madera gigantes.

La tarde ha concluido con la lectura del manifiesto a cargo de la edil de Igualdad, Noemí Fernández, y de la presidenta de la Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias, AMUCAS, Begoña Torres. Ambas han

reiterado en sus intervenciones la necesidad de desarrollar programas de concienciación y sensibilización que involucren a toda la sociedad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para poder erradicar de manera definitiva esta lacra social. No obstante, desde AMUCAS han recordado las 52 mujeres víctimas de este tipo de violencia a manos de sus maridos, parejas o ex parejas en lo que va de año, por lo que reivindican más actuaciones, pero efectivas, que no se queden en palabras y programas sin aplicación real.

La programación del 25N concluirá mañana sábado, día en que se conmemora esta jornada, con la decoración del dominó contra la violencia de género por parte de Ciudad de los Niños. Durante la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, estarán en la Casa de las Asociaciones diseñando y pintando las fichas. Por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas, el Centro Joven se sumará a la celebración con el ‘Rincón Violeta’, que mostrará al colectivo los eecursos disponibles para prevenir y evitar la violencia de género.