Rozalén y su 'Puerta violeta' cantan en la USAL contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre), el Paraninfo de la USAL ha celebrado un acto organizado por el Centro de Investigación en Género de la Universidad de Salamanca (CIGESAL) que ha contado con la presencia de la cantautora Rozalén, quien ha interpretado su famosa 'Puerta violeta' junto a alumnos de 1º de Educación Primaria del CEIP Filiberto Villalobos Salamanca.

“A mí me da mucho gusto que la gente cante mis canciones, pero en esta tengo sentimientos encontrados. Evidentemente una canción es una herramienta para mover muchas cosas, para emocionarnos, para hacernos pensar y esta es una canción que no me pertenece a mí, esto lo ha hecho la gente y sí haciendo la gente con esta canción algo que me parece muy hermoso dentro del oscuro que esconde”. Con estas palabras expresa Rozalén lo que significa esta canción, que cada vez está siendo más escuchada entre la sociedad.

Con respecto a la situación actual que se vive en cuánto a violencia de género, la artista explica que “hay como dos vertientes, hay mucha gente que quiere dar pasos hacia atrás, hay muchos chavales o adolescentes que están volviendo al romanticismo este de si tiene celos es porque me quiere y bueno esa cosa chunga; pero también creo que hay mucha gente haciendo muy muchas cosas para avanzar”.

El acto ha comenzado con una presentación y las palabras de Marta del Pozo, directora del Centro. Después ha tenido lugar un coloquio con la artista, quien ha explicado cómo surgió esta composición que ya es todo un himnocontra la violencia de género. Tras el turno de preguntas por parte de los asistentes, ha tenido lugar una entraga de premios y el acto ha continuado con la intervención del rector de la USAL, Ricardo Rivero.

Para cerrar el acto, ha interpretado en directo su canción la 'La puerta violeta', acompañada por alumnos de 1º de Educación Primaria del CEIP Filiberto Villaolobos, quienes le han entregado un libro en forma de puerta violeta con diferentes dibujos elaborados por ellos mismos.