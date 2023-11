Más de 9.000 familias de Salamanca necesitan ayuda. ¿Quieres colaborar en la Gran Recogida del Banco de Alimentos?

Alimentos no perecederos en el Banco de Alimentos de Salamanca | Imagen de archivo

Arranca un año más la Gran Recogida del Banco de Alimentos para ayudar a las familias más necesitadas. En Salamanca, más de 9.000 familias necesitan esta ayuda para poder vivir, tal y como explicó hace unos días el presidente de la asociación en Salamanca, Godofredo García.

Tras el llamamiento masivo que llevan realizando varias semanas para conseguir voluntarios, arranca esta Gran Recogida que tendrá lugar durante este fin de semana, es decir, durante los días 24, 25 y 26 de noviembre.

El objetivo fundamental de esta campaña, no es otro que recoger alimentos básicos no perecederos, es decir, que no se estropeen, como paste, arroz, aceite o conservas, entre otros.

La donación se realiza en su gran mayoría con una donación en caja, ya que así es más sencillo comprar los productos que se van necesitando y evitar así su caducidad o que se estropeen. Se trata de una fórmula que se comenzó a realizar durante la pandemia ocasionada por la Covid-19 y que se ha quedado.

Más de 200 voluntarios estarán repartidos por diferentes supermercados y establecimientos durante esta Gran Recogida, tanto en Salamanca capital como en diferentes municipios de la provincia.

El pasado 2022 se consiguieron casi un millón y medio de alimentos y 150.000 euros, una cifra que este año se espera superar.

Para ser voluntario en esta Gran Recogida o para alguna duda, se puede enviar un correo electrónico al Banco de Alimentos o llamar al teléfono 923 18 59 74 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.