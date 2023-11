Jehu: "Entrenadores del Salamanca UDS con mejores números se han ido por mucho menos que lo mío y otros con peores han aguantado"

"No vamos a traer por traer y si no encontramos nada, igual hay que buscar en nuestro filial o el juvenil, que está haciendo una buena temporada", ha señalado el mexicano sobre los fichajes sub23

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Volver al camino de ganar: "Estamos contentos por la victoria, que se nos había negado en los últimos partidos... pero internamente sabíamos que habíamos hecho cosas bien, igual que otras tocaba mejorarlas".

Punto de inflexión: "Debería de serlo, especialmente por la manera de afrontar el partido. Hay piña y eso suma porque sabemos cómo afrontar cada partido en el tema de actitud y seguro que este triunfo nos ayudará a seguir en buena dinámica lo que queda hasta el parón de Liga".

Críticas hacia su figura: "Siempre que ganamos es mérito de los jugadores y nosotros solo damos una ayuda mínima. Si los resultados no son positivos, los responsables somos nosotros por no darle al jugador la ruta necesaria para revertir la situación. Me interesa tener el reconomiento de mis jugadores. Te acostumbras y sabes lo que se genera con club, afición o prensa, ya que todo se hace más grande por estar en esta categoría. Es real que nos han faltado cosas para tener cuatro puntitos más y estar más cómodos, aunque todos esperamos estar en el primer lugar. Soy la cabeza visible del proyecto deportivo y debo dar confianza a la plantilla para que la presión no nos rebase. Siempre se intenta ver lo positivo con la familia".

Lovato y su mano firme en el banquillo: "Hay una cercanía mayor por el tema de que también esté Rafa en el cuerpo técnico, pero ha habido entrenadores con peores números que han seguido y otros se han ido con mejores. Hay veces que todo depende de las sensaciones o la credibilidad de la plantilla. Entrenadores con mejores números se han ido por mucho menos que lo mío y otros con peores han aguantado mucho más tiempo. La presencia de Rafa ayuda al día a día, eso está claro".

Mati, Miguelito, Gustavo o Mansour dan un plus: "Me gusta ser cercano al jugador y hablar con él porque comparto experiencias. Muchas veces me tocó ser el titular que jugaba siempre y otras el suplente que no veía la oportunidad, pero ellos tienen que entender que las temporadas son largas. Todos los jugadores son fundamentales".

Molestias de Javi Navas: "Lo iremos manejando con calma y parece que no es tanto, pero iremos viendo día a día. Dependerá mucho de sus sensaciones".

Fassani: "'Fasa' cada día juega mejor y nos da más cosas, pero desafortunadamente no ha encontrado los goles, que es lo que todos los delanteros quieren. Está en mejoría constante y él tiene experiencia, por lo que sabe manejar la situación. Tiene la confianza total del grupo y el cuerpo técnico, pronto llegará el gol".

Palencia y La Nueva Balastera: "Hay que darle continuidad a lo que hemos hecho en los últimos encuentros y tenemos que entender que hay que seguir con esta intensidad. La exigencia debe estar y hay que dar pasos adelante en la fase ofensiva, pero el cero atrás nos está dando mucho".

De los máximos goleadores y el que menos encaja: "Somos la mejor defensiva y me queda claro que es algo vital para tener unos puntos más, pero no ha habido esa suerte por desgracia".

Impagos: "La cosa está más tranquila, pero eso no ha sido una preocupación fundamental. Los que estamos dentro sabemos cómo funciona el club y tratamos esos temas internamente. Hay piña y si las cosas no estuvieran bien, nada de eso funcionaría".

Fichajes sub23 y posibles salidas sénior: "Es un poco lo que se necesitaba en verano con las fichas sub23: seguramente algún delantero y algún defensa. No vamos a traer por traer y si no encontramos nada, igual hay que buscar en nuestro filial o el juvenil, que está haciendo una buena temporada. ¿Los sénior? Estamos contentos con todos los que tenemos, pero llega el parón y siempre hay alguien que pide salir por distintos motivos".