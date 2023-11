Esto no es una reseña

Le debo mucho a Fernando Díaz San Miguel: no solo el prólogo a mi obra reunida que publicó la Diputación sino la propia publicación: Fernando me animó e hizo de agente y editor…

Por eso, disfruté como amigo y, tal vez, un poco como una especie de hermano (un poco mayor), el miércoles pasado la presentación de su novela en El Péndulo, una librería –cafebrería, palabra que a Fernando no le agrada mucho– de una cadena que podemos calificar de emblemática; en la que fue el acto, que tiene varios pisos –con mesas para comer y tomar algo, de ahí la palabreja mencionada–, hay un péndulo, de hecho.

Lo que dijo el trueno, la novela que Fernando presentó en esta ciudad y que también va a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara –la mexicana, la de “Guadalajara en un llano, México en una laguna”– pinta muy bien; ya la empecé y es una novela que intuyo, nos exige; desde luego, no parece que vaya a ser complaciente, juega con la segunda persona, con la realidad, la reescritura…

Porque Fernando, como yo, como tantos, así nos educamos: leyendo a los buenos y a los mejores, adquiriendo herramientas para ello, tanto como para disfrutar de lo “no tan bueno” sabiendo que lo es; academia y vida no tienen por qué estar reñidas…

Y eso es lo que pasó en Polanco, que confluyeron alumnas y alumnos de Fernando en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca, amigos, libros, recuerdos…

Personas que ya habían leído la novela, insistieron en que obliga a ir y volver constantemente, a releer para entender… Como lector incipiente, he jugado a abrir el libro de manera aleatoria y me he encontrado esta frase: “Existían rasgos de una leve psicopatía en aquel intento de ordenar los recuerdos y los sueños…”

Y creo que esa -patía –¿sufijo?, ¿elemento compositivo?, ya no vuelvo a regarla, que dirían por acá–, que compartimos, es lo que llevamos haciendo Fernando y yo desde que nos conocimos…

Hace ya veinte años, porque de todo, parafraseando a Gil de Biedma, hace ya…

