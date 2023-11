Educación convocará un total de 27 especialidades en Secundaria para 1.217 plazas

La Consejería de Educación ha avanzado hoy que convocará un total de 27 especialidades para 1.217 plazas en el concurso de reposición de Secundaria que se celebrará el próximo año en la Comunidad.

Así lo ha transmitido el departamento que dirige Rocío Lucas a los representantes de las organizaciones sindicales presentes en Mesa sectorial que se ha celebrado esta mañana.

Según informan fuentes sindicales a Europa Press, será en la próxima reunión del día 1 de diciembre cuando la Consejería determine el número de plazas en cada una de esas 27 especialidades y las provincias donde se realizarán las pruebas que no coincidirán con las ya designadas para la del Cuerpo de Maestros que también se celebrarán en 2024..

En este sentido, saldrán a concurso Filosofía, Griego, Latín, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Música, Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología, Economía e Informática.

También se convocarán plazas en Organización y Proceso de Mantenimiento de Vehículos, Organización de Proyectos de Fabricación Mecánica, Sistemas Electrónicos, Sistemas Electrónicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Equipos Electrónicos.

Por último también se convocarán las especialidades Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Soldadura del Cuerpo de Profesores Especialistas en sectores de Formación Profesional.

En todo caso, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá después de las vacaciones de Navidad.

En este sentido, la secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Beatriz García, considera, en declaraciones a Europa Press, que se "constata la precipitación" con la que la Consejería de Educación está haciendo el proceso.

"Queda latente que, gracias a la presión que ejerció UGT, en una semana se han visto abocados a convocar más de 1.000 plazas, 1.217. Lo confirmaron el martes y hoy jueves nos dicen las especialidades que son, 27 de 209 que hay en total. El por qué esas y no otras, no lo sabemos y, bueno, siguen ahí pendientes otras 1.000 plazas que no van a convocar y que no se va a cumplir la ley", ha apuntado.

Desde CSIF, el secretario de Negociación de Educación Castilla y León, Mariano González, ha celebrado que se conozcan las especialidades "por fin". "Era una noticia que se ha hecho esperar y de la que estaban pendientes miles de opositores que necesitan planificar su preparación para la misma. Todavía quedan datos muy importantes por saber cómo son el número de plazas por especialidad y la provincia de examen donde se realizarán, así como la posibilidad de que el examen de secundaria y otros cuerpos se realice o no el mismo día que la oposición de maestros", ha explicado.

Por último, el representante sindical considera que la cifra de 1.217 plazas en secundaria y 476 de maestros es "claramente insuficiente para alcanzar el ocho por ciento de interinidad en ambos cuerpos para el curso 2024-2025 como pretende la Consejería de Educación".

Desde CCOO, la responsable de Enseñanza Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza, Chus Castañeda, ha criticado los vaivenes de Educación con esta convocatoria que considera que se debe a "criterios políticos". "Sacar ahora plazas vende bien", ha explicado para rechazar que este tipo de convocatorias ayude a bajar la tasa de interinidad. "Eso se hace con los procesos de estabilización de este año y del próximo y no han negociado con nosotros, cuando se necesitarían cerca de 5.000 interinos para lograr el objetivo", ha precisado.