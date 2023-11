El motivo por el que el director de ‘La Casa de Papel’ vendrá a Salamanca

La Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca S.AU., a través de su departamento de promoción audiovisual Salamanca Film Commission, ha organizado las III Jornadas Audiovisuales Salamanca Film Commission, que se celebrarán los días 29, 30 de noviembre y 2 de diciembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Tras el éxito de la primera y segunda edición, ‘Historias para no olvidar’ y ‘II Jornadas Audiovisuales. Salamanca Film Commission’, que tuvieron como protagonistas a Chicho Ibáñez Serrador y el universo femenino en el mundo audiovisual y contaron con más de 4.000 espectadores, la tercera edición tendrá como protagonistas a la red y los directores televisivos.

Las jornadas están especialmente orientadas a estudiantes de comunicación, y suponen una oportunidad única de escuchar experiencias y anécdotas del medio, ya que resulta muy difícil reunir a profesionales de tanto prestigio en la ciudad de Salamanca.

La entrada a las actividades programadas es libre y gratuita, hasta completar aforo y se desarrollarán en la Sala Menor del Palacio.

Los actos programados se organizarán en tres intensas jornadas formadas por dos mesas redondas y la proyección del largometraje ‘Camino de la Suerte’, dirigido por Jorge Alonso e interpretado por Tito Valverde y María Jesús Dirvent.

Las mesas redondas estarán compuestas por profesionales de primer orden del audiovisual español como Sowick, Andrea Compton, Diego Meraño, David Velduque y realizadores como Alejandro Bazzano, Rómulo Aguillaume, Mar Olid y Luis Arribas. Ambas mesas estarán dinamizadas por el director del Festival de Televisión: Festv Joseba Fiestras.

29 de diciembre

20.00 horas (Entrada a partir de las 19.30)

Sala Menor del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Mesa redonda/coloquio: La cultura audiovisual vista desde el prisma de las nuevas formas de comunicación con cuatro creador@s de contenido que han alcanzado la fama contarán cómo han llegado a convertirse en estrellas de la red; sus comienzos, el camino recorrido, los obstáculos encontrados y la gestión de la popularidad.

Participan:

Sowick (Alejandro Pérez) es uno de los referentes de cine y entretenimiento más consolidados de España. Lleva 17 años en Youtube donde acumula más de un millón de suscriptores. Recientemente comenzó en TikTok donde ya alcanza los 300.000 usuarios. Es un apasionado de Disney, Harry Potter y la cultura audiovisual en general. Actualmente tiene un programa de curiosidades de cine en Podimo (“Dentro de la Lámpara”), un podcast conversacional en Youtube (‘Lo Tenías Que Decir’) y un canal de directos en Twitch.

Andrea Compton es una de las comunicadoras más conocidas del país. Lleva más de 10 años en redes sociales donde acumula una destacada y diversa audiencia, con la que comparte su pasión por el cine y las películas. Andrea es un perfil polifacético porque además de Youtuber, es también presentadora de dos vídeo- podcast (uno producido por Amazon y otro por Podium Podcast); es una excelente host de eventos relacionados con Premieres de películas y series y, además, es actriz de doblaje en la saga de animación Canta y Canta 2.

TeLoCuentoSinSpoilers, más conocido como Diego Merayo, creador de contenido, locutor de radio y comunicador, apasionado de cine y series, que cada día se convierte en ese amigo que te recomienda qué ver. En 2022 cubrió el Festival de Cine de San Sebastián, entró en la lista de los 75 Best Influencers de la revista Forbes y ganó el premio TikTok como creador de contenido revelación. Además, es miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, responsables de los Premios Feroz.

David Velduque creador y director, referente en el universo LGTBI, que comienza sus trabajo con “Desalmados”, primera serie de ficcio?n online para Antena 3. Tras una amplia experiencia como realizador en publicidad para marcas como Netflix, HBO, Absolut, Iberia o Conde? Nast, David se centra en la ficcio?n y dirige en 2016 su primer cortometraje ‘Por un beso’, historia de lucha contra la homofobia, que se hace viral. Su sello personal y apuesta por el cine social llevan a las cadenas Turner, Fox, Syfy, Cosmo y Calle 13 a partir de ahí ha escrito, producido y dirigido varios cortometrajes como: ‘No Place Like Home’, ‘Estigma’, ‘Animal’, que cuentan con el reconocimiento unánime de crítica y público. Actualmente, se encuentra inmerso en el desarrollo de Out Of Water, su primer largometraje.

30 de noviembre

20.00 horas (Entrada a partir de las 19.30)

Sala Menor del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Mesa redonda/coloquio: El creador ante la nueva industria audiovisual, en la que cuatro director@s audiovisuales narrarán cómo gestionar los nuevos formatos televisivos surgidos a raíz del éxito de las plataformas digitales.

Participan:

Alejandro Bazzano director cinematográfico que, tras su paso por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), ha tenido una carrera fulgurante. Entre sus trabajos destacan ‘La Casa de papel’ (Netflix), ‘Mar de plástico’ (Atresmedia), ‘Los hombres de Paco’ (Antena 3), ‘Inés del alma mía’ (TVE), ‘Hospital Central’ (Telecinco), ‘Perdóname Señor’ (Mediaset) o recientemente ‘No te puedes esconder’ (Neflix).

Rómulo Aguillaume, uno de los realizadores más reputados en la actualidad. Ha dirigido series de gran éxito, como ‘By Ana Milan’, o la reciente ‘Las Noches de Tefía’ (Atresmedia), protagonizada por Roberto Álamo, Patrick Criado o Jorge Perugorría. Además, ha dirigido video-clips para artistas como El Canto del Loco, Marlango, MClan, La oreja de Van Gogh, Rosendo o Manuel Carrasco.

Mar Olid, guionista y directora con más de 30 trabajos en su currículo, ha desarrollado su trayectoria profesional en el mundo de la televisión, donde ha compatibilizado series, tanto para la televisión tradicional como para las plataformas. Destacan entre sus trabajos: ‘El internado’ (Antena 3), ‘Un paso adelante’ (Antena 3), ‘Los Serrano’ (Telecinco), ‘Águila roja’ (TVE), ‘Médico de Familia’ (Telecinco), ‘La Caza: Guadiana’ (TVE), ‘Vivir sin permiso’ (Neflix), ‘Madres: amor y vida’ (Amazón), ‘Cuerpo de Élite’ (Atresmedia) o ‘Días mejores’ (Amazon).

Luis Arribas, director nominado a los Goya, con su premiado cortometraje ‘Promoción, prohibida’ su venta con el que compitió en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes. Ha dirigido varias series de televisión, entre ellas, algunas tan exitosas como ‘Servir y proteger’, ‘Yo soy Bea’, o la premiada serie de TVE ‘Hit’. En la actualidad dirige la serie diaria ‘4 estrellas’ para TVE.

Las mesas estarán dinamizadas por Joseba Fiestras: director del FesTVal de Vitoria, festival referencia en el mundo de la televisión europea. Es una de los profesionales más influyentes en la producción de series y productos dedicados a la pequeña pantalla.

2 de diciembre

20.00 horas (Entrada a partir de las 19.30)

Proyección del largometraje Camino de la Suerte.

La película ‘Camino de la Suerte’, escrito y dirigido por Jorge Alonso e interpretado por Tito Valverde y María Jesús Dirvent, se está convirtiendo en una de las revelaciones cinematográficas del año. La historia narra el amor de Joaquín y Rosario, dos personajes sin la esperanza de que nada nuevo les vaya a ocurrir… y mucho menos volver a enamorarse. La proyección de ‘Camino de la suerte’ supondrá el estreno de este largometraje en Salamanca.

Las jornadas han sido organizadas por Salamanca Film Commission y han contado con la colaboración de Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.