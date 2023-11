Laura Matamoros enfrenta las críticas en redes sociales

Siempre tan discreta con su vida privada, no hay manera de sacar declaraciones a Laura Matamoros sobre su situación personal... y es que desde que rompiese su relación sentimental con el padre de sus dos hijos, Benji Aparicio, nada hemos sabido sobre ello... hasta ahora, que la influencer nos ha confesado que está en uno de sus mejores momentos.

La hija de Kiko Matamoros nos ha confesado que "estoy en mi mejor momento y con ganas de seguir viviendo mi vida como me dé la gana", así nos ha respondido cuando también le preguntábamos si tiene ganas de encontrar de nuevo el amor, dejando claro que en esta etapa está exprimiendo al máximo su independencia.

Además, la influencer nos contaba en la fiesta de Navidad de GHD que no todo es bonito en las redes sociales porque "tenemos la piel muy fina últimamente"... unas declaraciones que nos hacía después de que fuera muy criticada por grabarse en el coche mientras conducía: "Lógicamente el móvil está puesto en su sitio para que pueda grabar, como igual pones un GPS".

Al final, Laura considera que es un trabajo duro "porque es constante y tienes que reinventarte constantemente"... Eso sí, no cierra la puerta si le llaman para hacer un reality sobre su vida: "El reality lo tenéis en mi Instagram si no que me llame Mediaset y me ofrezcan uno, ahora que he vuelto a casa".

Quién sabe, quizás más pronto que tarde veamos en la pequeña pantalla a la hija de Kiko Matamoros mostrando su día a día como tantas influencers han hecho en los últimos años. Ganas no le faltan, solo habrá que confiar en el futuro y que esa oportunidad llegue a su puerta.