Casi 400 abortos de salmantinas: todos en la privada y fuera de Salamanca

El derecho a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sigue sin cumplirse del todo en Salamanca, al menos en lo relativo al lugar donde se practica: en centros privados y alejados del domicilio. Así lo demuestran los últimos datos de Sacyl: un total de 392 mujeres residentes en Salamanca ejercieron su derecho al aborto en 2022, pero ninguna de ellas pudo realizarlo en hospitales ni centros sanitarios públicos; todas en centros privados: 4 en hospitales privados y el resto en centros estrahospitalarios también privados. De ellas, solamente 169 recibieron la prestación a cargo del sistema público de salud, pero tuvieron que desplazarse a un centro concertado fuera de la provincia; el resto optaron por financiar su intervención para elegir el lugar donde llevarla a cabo; una opción que hasta ahora no era mayoritaria.

El Movimiento Feminista de Salamanca lleva a años exigiendo que se cumplan las leyes, ya que las mujeres salmantinas no están ejerciendo su derecho en la Sanidad Pública ni en su provincia. El colectivo exige que la IVE se ejerza en el Hospital Universitario de Salamanca y no que "delegue su obligación" de garantizar este derecho (IVE) a un centro concertado/privado en el que no es exigible tal vinculación legal.

Hay que recordar que la nueva Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vuelve a señalar de manera explícita la obligación de los servicios sanitarios públicos de garantizar el ejercicio de este derecho. “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculada a la misma” y “que el mismo se pueda ejercer en las mejores condiciones de proximidad al domicilio de la mujer”. Es decir, la nueva Ley legisla para que las IVE se realicen en el sistema público y en las mejores condiciones de proximidad al domicilio. Y en Salamanca no se cumple.

El Movimiento Feminista ha preparado una campaña para exigir, de nuevo, el aborto en la pública en la capital salmantina, es decir, en el Hospital de Salamanca, e insta a seguir alzando la voz para que ninguna mujer tenga que desplazarse a Valladolid para realizarse un aborto

Itinerario IVE

En la campaña también se incluye el itinerario a seguir en el caso de que se esté en un proceso de interrupción del embarazo. Entre las píldoras informativas destacan: