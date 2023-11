Algo de sol nos quedará...

Américo Vespucio, que dio nombre al continente américano, era español. Tan español como América pues te das cuenta cuando la recorres de punta a punta. Los anglosajones y franceses siempre han querido transmitir la idea de que era italiano como Colón para no reconocer la gloria del imperio español, cuando incluso los reinos y ducados de Italia por aquel entonces formaban parte de la Corona de España.

BlackRock se afianza como el principal accionista de BBVA y Banco de Santander con un 7,4 y un 6,2 por ciento respectivamente, en CaixaBank tiene el 5 por ciento y es ya el tercer accionista, en Acciona está por encima del 3,2 por ciento. El nuevo orden mundial cada día va a más velocidad. Desde la invasión de Ucrania estamos viviendo en plena incertidumbre, mientras nos quieren implantar la realidad virtual, los avatares y demás para que vivamos sin vivir en una realidad inexistente, gastemos un dinero inexistente y vayamos a bailar con alguien inexistente. Pronto nos olvidaremos de comer y de tomar el sol. Lo peor es que estaremos cansados de nadar en un mar inexistente y acabaremos por relacionarnos con nadie. Mientras nos irán exterminando sin saber quién está vivo o no en la realidad virtual. De momento ya se han invertido 30.000 millones de dólares en engañar a la humanidad o en su posible exterminio. La libertad empieza a estar en entredicho, está vez con mucho dinero detrás. Comeremos brócoli pero lo autopercibiremos como torreznos. Así que no nos saltaremos la dieta pero nos moriremos satisfechos con una familia virtual que nos cuide. Después del colapso del banco de Silicon Valley ya veremos donde acabamos.

Las verdades que oculta la ideología de género son el acabar con la femenidad y la maternidad. Quieren acabar con las mujeres y de paso con los hombres. Un sin sentido más a los que estamos asistiendo. La verdadera igualdad debería de ser no dar importancia al género. Los seres humanos, las personas, no son ni hombres ni mujeres. La valía no debe medirse por la condición sexual, raza, género o color. Las cuotas y las divisiones sólo sirven para empobrecernos en todos los sentidos. Esta mal decirlo pero es de sentido común. De momento estamos lejos del cincuenta por ciento en oficios como la construcción, la minería, la agricultura y la pesca aunque ya nos haremos un avatar dentro de poco. Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. No hay que dar bombo a tantos absurdos. El mundo está lleno de alfileres que explotan el ego y entonces es cuando se ve la conciencia. La vida no se mide por las veces que respiras sino por las ocasiones que te dejan sin aliento. No hablemos de la violación inversa otra forma de acoso machista.

El pequeño comercio se va derrumbando inexorablemente ante la ingeniería social en la que estamos inmerso, se han perdido unos 20.752 autónomos en un año. Impuestos, cotizaciones, alquileres, hipotecas, inflación, caídas de ventas, etc., están borrando las tiendas de barrio de las ciudades. La factura de los negocios se ha encarecido de media más de un 22 %. La realidad es que vivimos un mundo en que los gobiernos están contra la población, las feministas contra las mujeres, la educación contra los niños, la ciencia contra la salud, etc. Así las cosas en enero 6.700 establecimientos menos camino de la pobreza mantenida y el sometimiento de la sociedad. España en unos años no podrá reponerse del daño social y económico necesario para sostenerse en la UE sin ser los parias de Europa y caer en manos de cualquier oligarquía económica y de poder. De momento algo de sol nos queda, siempre quedará Benidorm...