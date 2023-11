Un Concierto de alto nivel sinfónico y vocal: el de la Orquesta Clásica y el Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca

El sábado pasado, en vísperas de la celebración de Santa Cecilia, un numeroso público salmantino disfrutamos de un concierto excepcional en nuestra ciudad: la Misa de Santa Cecilia, de Joseph Haydn, interpretada por la Orquesta Clásica del Teatro Liceo y el Coro Universitario. Fue doblemente excepcional: por la calidad interpretativa y por ser obra de ambos magníficos conjuntos, la Orquesta Clásica y el Coro.

Esta Misa de Haydn que tiene un nacimiento entre penumbras sobre cuándo, cómo y para quién la compuso, desde la primera fase del Kyrie, hasta la última, el Dona nobis pacem nos habla de Haydn en cuerpo y alma: la alegría que la atraviesa, unida a la solemnidad, espiritualidad y fuerza creadora que la caracterizan, fue transmitida con una maestría, madurez y sensibilidad por todo el conjunto y los solistas, que nos emocionó a todos los que amamos la obra de Haydn. Por poner un solo ejemplo de emoción nacida de la audición, citaré el de mi compañera de butaca del CAEM, una joven artista multifacética (poeta, pintora, escritora…) que en la primera pausa de la interpretación pronunció con entusiasmo un “¡celestialmente triunfante!”, flor dedicada a los músicos del escenario.

Su asombrada receptividad ante tal despliegue de armonía hizo nacer de ella ( como de tantos otros oyentes) fuertes y generosos aplausos y gritos de entusiastas “¡bravos!”, que llegaron a los oídos de los instrumentistas y solistas, que a su vez le dedicaron alegres sonrisas emocionadas. Así es la espontaneidad que genera el Arte.

Describo aquí estos pequeños detalles, como testigo de este acontecimiento musical cuyo alto nivel de calidad crea esa emoción en el auditorio, que confirma la altura artística de los intérpretes.

He tenido la suerte de escuchar desde el inicio todos los conciertos de esta jovencísima Orquesta Clásica, en el Liceo y de referirme a su buen hacer en artículos anteriores.

Cuando hace unos días me llegó el rumor de que el futuro de esta valiosa Orquesta Clásica del Teatro del Liceo no estaba en absoluto asegurado, me costó mucho darle alguna credibilidad al rumor. Lo sentí más como un bulo. Pues lo cierto es que no tiene el menor sentido que ninguna institución salmantina dude o no apoye la existencia de una Orquesta que desde el primer momento que nació, el año pasado, es un prestigio para nuestra ciudad.

Como formuló mi compañera de butaca, un grupo musical ¡celestialmente triunfante! no puede dejar de ser sostenido y mimado por esta ciudad apellidada Ciudad de Cultura.