Los trece nuevos embajadores de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido hoy el acto de distinción de Embajadores Salamanca Convention Bureau, que cumple ya su duodécima edición. Trece nuevos “embajadores” que han contribuido a la organización en Salamanca de importantes eventos nacionales e internacionales, que trajeron a la ciudad en 2022 a más de 4.500 personas.

Es este un reconocimiento por contribución al desarrollo de la ciudad con la difusión de la marca “Salamanca” y su repercusión profesional, científica, académica y social, así como su impacto económico y mediático, nacional e internacional.

Diez destacados eventos que han sido posibles gracias a sus organizadores, profesionales del ámbito académico, universitario, de la medicina, la Semana Santa, entre otros, a quienes se distingue con el título de Embajadores de Salamanca como reconocimiento a una excelente labor en la promoción de la ciudad como sede de eventos.

Global Summit on Neurodegenerative Diseases“ Neuro 2020-22”, VII Congreso Internacional de Cofradías de la Santa Vera Cruz, III Congreso Nacional de Entradas Triunfales, 8º Congreso Internacional de Antropología, Congreso Internacional de Musicología “Sebastián de Vivanco y la música de su tiempo”, “Quantitative Methods and the Covid-19 Pandemic”, VII Jornadas de la Red Española de Compostaje, V Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno, VI Coloquio Ibérico de Geografía y el Thirteenth Biennial Iranian Studies Conference son los congresos/jornadas que han traído a la ciudad un total de 4.582 profesionales de los diferentes ámbitos, sumados a los congresistas inscritos de forma online.