¿Se coló María Pombo en los Grammy Latinos? ¿Se enfadó Eugenia Martínez de Irujo con ella?

María Pombo se ha convertido por dos informaciones tan inesperadas como surrealistas, en una de las protagonistas de la reciente semana de los Grammy Latinos en Sevilla. Por un lado en el programa 'Vamos a ver' revelaban que la influencer se habría 'colado' en la alfombra roja de la gala destinada únicamente a artistas y nominados al gramófono.

Y por el otro, según 'Fiesta', no habría sido el único lugar al que habría accedido 'sin permiso', ya que al parecer se habría presentado en una fiesta flamenca organizada por Eugenia Martínez de Irujo en el palacio de Dueñas acompañada por varias cámaras que están grabando su día a día para el docu-reality que está a punto de estrenar con su familia. Algo que a la hija de la duquesa de Alba le habría sentado fatal al no haberle preguntado si podía grabar el evento privado.

Informaciones que en un primer momento María no quiso ni comentar, aunque después de varios días de silencio ha decidido zanjar la polémica ante los micrófonos de Europa Press y explicar qué sucedió realmente en la gala de los Grammy. "Yo me enteré de eso cuando llegué a casa. Aunque es verdad que hubo mucho lío entre Latin Grammy Latinoamerica y Latin Grammy España, ahí no se vivió de una manera como se está pintando y lo disfrutamos un montón" ha asegurado, aclarando que si posó en la alfombra roja equivocada fue por un malentendido entre los organizadores: "Hubo confusión de quién pasaba por photocall y no. Entiendo perfectamente que querían que pasaran solo nominados, pero había intereses por parte de otras personas que sí quería que pasásemos otras personas". "No quiero hacerlo más grande porque no lo vivimos de esa manera, fue increíble" ha zanjado.

Una vez desmentido que se colase en los Grammy, María también ha dejado claro que de discusión con Eugenia Martínez de Irujo por entrar con las cámaras de su reality en el palacio de Dueñas, nada de nada: "Ni muchísimo menos, no sé de dónde ha salido. Para empezar nosotros, la familia en general, no tenemos nada que ver con dónde vamos a grabar, y en este caso fue Javi que es el dueño de la productora y es muy amigo de Eugenia el que dijo vamos a grabar este evento tan bueno". "Ni me colé ni por supuesto no estábamos autorizados. No puedes entrar a una casa con seis cámaras" ha asegurado.