Lo que hace falta para ser ministro

Para ser ministro no hace falta nada en concreto, ni tener estudios superiores, a tenor de los currículums de muchos responsables de las sucesivas carteras de los Gobiernos de Pedro Sánchez. Lo único obligado es tener inquebrantable fidelidad al jefe y hacerse ver para robustecer el papel del Presidente de Gobierno. Porque eso sí que es cierto: el que no se hace valer y ver por parte de la ciudadanía no repite en el cargo.

O sea que ya tenemos un Gabinete de fieles al que se le ha exigido una característica más y es la de la dureza y hasta bronquedad de sus miembros, que han de lidiar con una oposición embravecida en un momento de crispación política y social como no se ha vivido otra igual en tiempos de la democracia.

Ni se han ido los ministros más quemados, por mor de los servicios prestados a Pedro Sánchez, hasta partirse la cara por él, metafóricamente hablando, ni se ha reducido el tamaño elefantiásico del Gobierno, uno de los más numerosos del planeta. Que no se diga que es por falta de ministros, que esta vez deben tener una cualidad más que sus predecesores. Y es su sintonía no sólo con el presidente, sino con las terminales de Vitoria y Waterloo —o donde quiera Puigdemont— ya que el nuevo Gabinete debe atender a las exigencias de nacionalistas vascos y catalanes.

Ahí es nada: el nuevo Gobierno es el de la amnistía, la desigualdad entre españoles y el intento del Estado plurinacional, lo que exige unas tragaderas de escándalo y un estar a buenas con las terminales independentistas que pueden llegar a vetar a aquellos ministros con los que se sientan incómodos.

Por eso no es de creer que el Gabinete de ahora sea de larga duración, sino que estará condicionado por los avatares del independentismo y las crisis llegarán antes de tiempo. No tendremos ministros tan breves como Máximo Huertas, que hubo de dimitir al cabo de una semana por una infracción a Hacienda, pero sí que veremos un corrimiento de sillas a poco de comenzar la legislatura.