Vuelve el Mercadillo Navideño de Pyfano para luchar contra el cáncer infantil

Pyfano (Asociación de Padres, familiares y amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León), una entidad sin ánimo de lucro de carácter regional, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y sus familias, prepara su mercadillo solidario.

"No es una tienda de paso, no es un centro comercial abarrotado, no es un sitio donde lo más importante es el dinero o la globalización del mismo, es un lugar donde acudes por curiosidad y de repente descubres que está lleno de historias, experiencias… es un lugar con encanto. Un encanto especial que hace que en estas fechas los corazones se abran y se compartan ilusiones, tristezas, alegrías, esperanzas….", explican.

"El mercadillo solidario de Pyfano se inició hace ya 11 años, surgió por la necesidad de recaudar fondos para que la asociación pudiese continuar desarrollando su labor, pero la experiencia nos ha enseñado que el espíritu mágico que se crea en el mercadillo no es sólo una búsqueda de recursos económicos", comenta Miguel Ángel Vicente Criado, presidente de pyfano.

En esta edición sus puertas se abrirán el jueves día 14 de diciembre a las 10:30 de la mañana en el antiguo local de la caja de ahorros de Salamanca en la Plaza Mayor de Salamanca, con acceso por la calle Espoz y Mina, 27. Abierto al público de 10:30h a 14:30h y de 17:00h a 20:30h.

"Se viven tiempos duros en los que la asociación se ve obligada a realizar iniciativas constantemente para poder sobrevivir, con un gran esfuerzo pero con alegría se llevan a cabo todas ellas ya que su línea de actuación una vez más es enfocada hacia más de un objetivo. Proporcionar un espacio en el corazón de la ciudad donde poder interactuar con los visitantes, explicar de primera mano la labor que se realiza en la asociación , la problemática existente.. y escuchar la vida de muchos convecinos que cada año dotan de encanto a este mercadillo", añadía.

Para el presidente de Pyfano, "otorgar la posibilidad de adquirir artículos, juguetes, por un donativo mínimo es otro de los impulsos que llevan a nuestra organización a realizar esta iniciativa, no concebimos que un niño no pueda tener un juguete en navidad, y si una tienda es inaccesible para sus papas… aquí está nuestro mercadillo, que cuida hasta el último detalle”.