Bea Carpio, la estudiante de medicina salmantina que conquista TikTok

“Una estudiante de Medicina con doble vida a lo Hannah Montana”. Así se define Bea Carpio al inicio de muchos de sus videos en TikTok. La salmantina ha conseguido hacerse hueco en el saturadísimo ecosistema de las redes sociales gracias a su naturalidad frente a la cámara. Moda, viajes, curiosidades sobre medicina… Bea Carpio comparte con sus seguidores su rutina sin ocultar su vulnerabilidad ni los días malos. Por la mañana cursa sus prácticas en el Hospital y por las tardes estudia, graba campañas o acude a eventos de marcas en Madrid. Una vorágine que exige mucho esfuerzo y algunos sacrificios. “Lo que más se resiente es el ámbito social. Parece que te estás haciendo la interesante porque a lo mejor el próximo hueco que tienes para quedar es dentro de tres semanas y media”.

Bea Carpio, una cara conocida en los pasillos de la Facultad de Medicina, tiene claro quién es la persona qué más le ha sorprendido desde que trabaja como creadora de contenido: Lola Lolita, la mayor estrella de TikTok, con más de 11 millones de seguidores. “Éramos mutuals (dos personas que se siguen mutuamente) desde hace mucho tiempo. Siempre ha sido encantadora. En el primer evento en el que coincidimos fue ella la que vino a saludarme porque a mí me daba vergüenza. Cuando estás empezando, sientes todo el tiempo la sensación de ¿qué hago aquí? y que alguien más grande que tú se acerque y te apoye es muy importante”.

La imagen de Bea Carpio saltó a los medios de comunicación convencionales este verano con motivo del estreno de “Barbie”. La tiktoker sorprendió en el estreno de la película en Madrid con un atuendo que evocaba a la Barbie bailarina. “Hay muchos momentos del día en los que me paro y pienso que esto es surrealista. Acabo de conocer a Lola Índigo porque las dos estábamos colaborando con Primark y hemos coincidido en la misma campaña. Paso tanto tiempo en mi vida universitaria o en el hospital, que no me ha dado tiempo a normalizarlo”.

¿La clave del éxito de Bea Carpio? La transparencia. “Habrá gente que me seguirá por la moda, otra por los viajes, otra por Medicina… Al final es ver a una persona que te cuenta lo que hay detrás de todo: que no hace falta fingir que eres la persona más inteligente del mundo cada segundo de tu vida por ser médico; que puedes ser influencer y un cutre que se tiene que maquillar en el tren porque no le da tiempo; o que se vuelve en metro de un eventazo. La gente piensa que es una vida con muchísimo glamour y también es una vida normal. Lo que a mucha gente le encanta de mi contenido es que se ve lo que hay delante de las cámaras y lo que hay detrás”.

Bea Carpio, que empezó a grabar videos en TikTok en un confinamiento por covid, planea compaginar el ejercicio de la medicina con las redes sociales mientras el tiempo se lo permita. “Es una plataforma en la que me proyecto yo, mi vida y mis opiniones, y que evoluciona mucho conmigo. Creo que, si en un futuro la medicina es una parte 100% de mi vida, podría incluso utilizar mis redes para la divulgación”. Pero de momento, sigue creando contenido de forma flexible, siguiendo las tendencias del momento, pero también confesando sus dudas, conflictos y debilidades.