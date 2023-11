“Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo” (Gracián). Es cierto, pues somos amigos de lo breve, y si encima es bueno, pues mucho mejor.

Mi último libro publicado, “Se les abrieron los ojos”, es un libro sencillo, de reflexiones cortas, dirigido al corazón del lector, y trata de ser luz para abrir los ojos, mente y corazón de los que caminan hacia la casa del Padre. Estimo que, junto a los doctos estudios de especialistas en todos los campos, es muy oportuno el presentar temas, con reflexiones breves, dirigidos a las personas de cualquier edad que les ayuden a pensar y, sobre todo, a vivir.

Los discípulos de Emaús descubren la presencia del Resucitado en sus palabras y en el partir el pan (Lc 24,13-35). Estos dos discípulos aún no le habían reconocido, pero escuchándole sentían algo familiar y bueno que aliviaba su desconsuelo. Con todo, sus ojos no se abrieron hasta que le vieron bendecir, partir y repartir el pan. Este estudio no se ciñe a los discípulos de Emaús, trata más bien, de cómo nos podemos preparar para ver mejor, para descubrir la presencia del Resucitado en todo momento.

“Dicen que la gran enfermedad de este mundo es la falta de fe o, dicho de otro modo, la crisis moral por la que atravesamos. Yo no lo creo. Me temo que lo que está agonizante es la esperanza, el redescubrimiento de las infinitas zonas luminosas que hay en las gentes y cosas que nos rodean” (J. L. Martín Descalzo).

Pero es precisamente aquí, en esta nuestra pobre y trágica realidad, donde tiene un gran papel la esperanza. Vivir sin ella es un gran peligro. Es el peligro mayor, el de sujetarnos solo a la inmediatez de las cosas, tan caducas, tan leves, tan inconsistentes.

Dios, Jesús y el Espíritu están muy presentes en nuestra vida. La narración de los discípulos camino de Emaús nos enseña que Jesús nos acompaña, aunque no le reconozcamos. Él entonces nos ofrece la señal de sus gestos; nosotros necesitamos estar atentos. Su partir y compartir el pan es solo un gesto, pero un gesto que apunta a lo más importante: Jesús se nos da gratuita y totalmente, aunque tardemos en acogerle y reconocerle.

El miércoles 27 presentaré mi último libro titulado “Se les abrieron los ojos” y será en el salón e los PP. Carmelitas Descalzos de la C/ Zamora 59, a las 19:00h.