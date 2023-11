Terminó el Sínodo

El Sínodo ha dado a conocer el documento final, que había sido aprobado contando con el voto de todos los presentes en el Sínodo que gozan del derecho a dicho voto. Es el documento final de la presente sesión del XVI Sínodo Ordinario de los Obispos.

Este documento refleja fielmente todo lo tratado en las sesiones del Sínodo y también las experiencias vividas, y expresa igualmente la línea de acción que convendrá llevar a la práctica a lo largo de los once meses que transcurrirán dentro del próximo año hasta la sesión final, que tendrá lugar, según parece, en septiembre de 2024.

En la sesión que termina ahora, los padres y madres miembros del Sínodo, así como los asesores y los invitados, han ejercitado la práctica de la escucha del Espíritu y de los demás asistentes, la oración común y la convivencia fraterna. Esto los ha hecho prácticos en el espíritu sinodal y los invita a seguir practicando este mismo estilo de vida al servicio de la evangelización, con el ánimo de ejercitarse en el modo que la iglesia debe seguir constantemente en el futuro para ser la iglesia del tercer milenio, que acoge a todos y pone a los bautizados en actitud de comunión y al servicio de la misión.

El documento final de la reciente sesión presencial recoge todo aquello en lo que los sinodales están de acuerdo, pero incluye también aquello en lo que están en desacuerdo, y también aquello sobre lo que habrá que continuar dialogando con vistas a la completa comunión y a la misión.

Esta práctica del ejercicio sinodal no sólo se les pide a los sinodales que han participado en presencia. También se nos pide a todos los bautizados, a toda la iglesia. La diócesis de Salamanca tuvo una jornada de información sobre el proceso sinodal, y trató de animarnos al ejercicio del estilo propio del sínodo.

Fue el padre jesuita Juan A. Guerrero Alves el que nos estimuló, en una jornada de “Conversación espiritual, discernimiento y Sinodalidad”.

En el documento resalta la insistencia en estar próximos a los desheredados y empobrecidos, y estar presentes en las situaciones límite de violencia y desentendimiento. Se nos invita a dar prioridad a la escucha de estos excluidos y estar atentos a sus necesidades.

Otros sínodos tenían ordinariamente una sola sesión con todos y solos los obispos convocados para ello. En esta ocasión han estado presentes, y con voto de pleno derecho, tanto obispos como sacerdotes, religiosos y laicos, tanto hombres como mujeres. En total 365 miembros, incluido el Papa. También había un grupo de invitados, que podían intervenir con voz pero sin voto.

Terminada esta sesión, que concluye como otras veces con un documento final, parecería que ahora ya no hay que hacer nada hasta la sesión del próximo otoño. Sin embargo, si se contempla el documento, aparece claramente que es un documento de declaración y de estudio, que está reclamando la continuación en el estudio del mismo documento. Es más, en el planteamiento sinodal lo importante no es el documento, más que como instrumento de trabajo.

Pero este sínodo, que tiene como slogan “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”, se ha querido no tanto confeccionar un documento como poner en marcha un proceso, que comienza en el encuentro y reflexión en las parroquias y los grupos pastorales, sigue con el estudio en las diócesis, continúa en encuentros a nivel continental -siete en total: América del Norte, América del Sur y Caribe, África, Asia, Europa y Oceanía, con el complemento original, por primera vez, de un continente digital, con numerosa y activa participación-, y termina, como lo ha hecho, con el encuentro general en la Vaticano.

Lo esencial de estos encuentros, además del documento de estudio resumen común de cada grupo, que se hacía llegar en cada caso al nivel superior, incluía el ejercicio continuo de oración, para situarse a la escucha, tanto del Espíritu Santo como de los hermanos convocados, procurando el discernimiento sobre la temática considerada.

Se trata, por tanto, de incluirse activamente en el proceso sinodal, del que se ha aprendido la experiencia y la práctica en la sesión ahora terminada, y se nos recomienda continuar con esa práctica y estilo sinodal en todos nuestros encuentros pastorales.

Y, de cara a la sesión presencial del próximo otoño, con vistas a la posterior continuidad, se nos recomienda estudiar el documento final de la pasada sesión. Por el momento no será fácil, porque aún no contamos más que con la versión italiana y la inglesa, y una versión española no oficial. Esperamos que nos hagan accesible pronto el contenido en español.

La organización del documento está sugiriendo que se trata de un documento de estudio. Empieza con una introducción y termina con una conclusión final. Pero los 20 puntos temáticos que contiene están estructurados cada uno con las afirmaciones aprobadas en votación por mayoría, ofrecen las afirmaciones que requieren un estudio más profundo, y finalmente, incluyen algunas propuestas que no fueron aprobadas.

Tenemos tarea para los próximos meses, incluyendo la práctica del espíritu sinodal más allá de la segunda sesión presencial. Encontrarse en escucha del Espíritu y de los demás a la hora de todas nuestras reuniones y celebraciones, y especialmente de nuestros consejos parroquiales, diocesanos o nacionales.

¿Terminó el Sínodo? No, continúa. El proceso sinodal sigue. Se invita a proseguir el proceso sinodal aún más allá de las dos sesiones presenciales. Si hemos asumido el espíritu sinodal, éste estará presente siempre en nuestras acciones pastorales y misioneras.