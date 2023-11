Jehu y las protestas de la afición del Salamanca UDS: "El jugador siempre agradece el apoyo"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones acerca del importante partido de Liga con el filial del Burgos en casa.

Equipo: "Estamos bien y ha sido una semana en la que se ha trabajado bien. Sabemos lo que nos jugamos y hay que hacerlo bien en casa".

Ofensiva: "Hemos incidido en la tranquilidad y en la calma para tener la cabeza sin ansiedad en los últimos toques".

Calma: "Hay que dar calma en la última jugada, no en el partido. Es estar lúcidos y debemos ser agresivos".

Césped: "Seguramente esté mejor que en el partido del Almazán y llevamos sin entrenar, pero estará blando y esperemos que esté mejor".

Burgos B: "Es un equipo intenso, dinámico y tiene extremos rápidos. Nos van a venir a competir de manera incómoda. ¿Bloque bajo? Todos vienen así...".

Mati: "Está disponible, igual que cualquier otro jugador".

Protestas de la afición: "Sé que es muy difícil para la afición si los resultados no están como esperamos, pero el jugador siempre agradece el apoyo y no es positivo que te saquen del contexto. Siempre soy paciente y no puedo sacar la versión de jugador de mí".

Gustavo y Miguelito: "Son gustos y cosas que decidimos".

Fichajes: "De aquí a unos meses pueden pasar muchas cosas y me centro en el domingo, luego ya se verá. Hay fichas libres y siempre existe esa posibilidad, pero ojalá mejoremos si se da".