El salmantino Juanan y la Copa del Rey con el Zamora: "Queríamos a uno de los grandes y el Villarreal es uno de ellos"

Juanan del Álamo, jugador del Zamora, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del partido de Copa del Rey con el Villarreal, aunque él no podrá jugar por lesión en el cuádriceps.

Otra temporada en el Ruta: "Lo estamos viviendo con mucha ilusión y hay un gran grupo, que es una de las cosas más fuertes que tenemos. Los resultados acompañan y eso siempre suma. Estoy contando para el míster y ojalá sigamos así porque lo estamos haciendo bastante bien".

Villarreal: "Queríamos a uno de los grandes y el Villarreal es uno de ellos. Hace unos años ya nos tocó y en el vestuario se vivió con alegría. Me hice daño en el cuádriceps y no voy a poder estar al jugarse la semana que viene, por lo que prefería a otro. Ya tengo camiseta del Villarreal al menos (ríe). Ojalá se viva otra gran noche como con el Racing".

Liga: "Hay grandes jugadores en el Zamora gracias a la mezcla de veteranos y jóvenes. En lo personal he tenido algunas molestias, aunque jugué todos los primeros partidos y luego me molestaron los isquios. No son grandes cosas y he forzado en la Copa con el Racing".

Equipos de Salamanca: "A Unionistas es al que menos he visto porque ya no conozco tanto a la gente y al que más es al Guijuelo, ya que está en nuestro grupo y tengo amigos allí. Al Salamanca también le vi bastante y me ocurre lo mismo, pero espero que hagan todos buena temporada".