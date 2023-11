El alcalde de La Alberca "feliz" tras lograr ser finalistas del concurso Ferrero Rocher: "Hay que pasar la siguiente fase"

"Si gana La Alberca no es solo un premio para el pueblo, sería un premio para toda la Sierra y para toda Salamanca"

"Estamos muy contentos, muy felices". Así se mostraba este viernes Miguel Ángel Luengo, Alcalde de la Alberca tras conocer que el municipio charro se ha clasificado entre los finalistas de la iluminación navideña de Ferrero Rocher, que organizaba la empresa esta elección entre 10 bonitos pueblos españoles.

En declaraciones para SALAMANCArtv AL DÍA, asegura que están muy "orgullosos" pero "no sorprendidos" porque destaca el trabajo "duro" que se ha puesto en marcha para lograr pasar esta fase tanto desde el Consistorio como los propios vecinos a título particular. "Esa ilusión va a hacer que sigamos hacia adelante y que pasemos la siguiente fase. Quiero resaltar que esta campaña está fomentando una unión muy fuerte de todo el pueblo, desde los niños hasta mayores. Animo a todo el mundo a que vote de nuevo para pasar esta siguiente fase, porque no es solo un premio para La Alberca, es un premio para toda La Sierra y para toda Salamanca porque eso va a generar un flujo amplio de visitas y eso fomentará riqueza en toda nuestra zona", explica.

Para lograr que el municipio serrano gane, hay que volver a votar. Puedes hacerlo aquí.