‘Dehesas con futuro’, una apuesta por la recuperación de este ecosistema genuinamente salmantino

El salón multiusos de Cipérez acogía este viernes la primera de las jornadas 'Dehesas con futuro’, iniciativa de los grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR, y que tienen como finalidad poner en valor este recurso e, idealmente, hacer de la dehesa una opción de vida más atractiva para las personas jóvenes. En posteriores jornadas, estas se trasladarán a las localidades de Carrascal del Obispo y Fuenteguinaldo.

Esta primera jornada en Cipérez comenzaba con la inauguración a cargo del presidente de ADEZOS, José María Herrero Pereña, quien explicó el contenido del programa, además de agradecer a la Diputación, Junta y Ayuntamiento, su colaboración. Además, explicó que estas jornadas se enmarca en el acuerdo de los tres grupos de Acción Local con la Diputación de Salamanca. Como explicaba Herrero, la finalidad es “intentar solucionar los problemas que van surgiendo en la dehesa con ayuda de la administración”.

En calidad de anfitrión, el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, dio la bienvenida a los asistentes, y deseó que las intervenciones “estén a vuestra atura, por lo que estamos infinitamente agradecidos por vuestra asistencia”. Por último, José Francisco de Diego, director territorial de ICE en Salamanca, agradecía a la Diputación y a Adezos esta iniciativa, pues recordaba que se encuadra en el programa Centratec, “para difundir la tecnología asociada a cualquier sector”.

A continuación comezaria la primera de las ponencias de la jornada y cuyos intervinientes fueron presentados por el gerente de ADEZOS, Juan Manuel García, correspondiendo el primer turno a Juan María Cruz-Sagredo, de Malla Forestal, y que abordaría la ‘Regeneración de la dehesa’, quien señaló que el arbolado de la dehesa no se regenera lo suficiente para que contribuya al desarrollo sostenible como hace años debido a la sobreexplotación ganadera, lo que ha provocado una selección de especies en contra de las que no tenían interés, reduciendo así la biodiversidad.

Escasa regeneración de la dehesa

Las dehesas están tendiendo a ser espacios menos densos con menos arbolado y árboles viejos “porque los jóvenes los come el ganado”, señaló Cruz-Sagredo, a lo que añadió que “las vacas son la peor plaga para la dehesa”, sentenció. El motivo de que no regenere la dehesa es el "pastoreo", aunque aclaró que "las ovejas no tronchan" en contra de las vacas, lo que consideró, muy perjudicial, y explicó desde su experiencia cómo un carrasco de 25 años, en zona de pastoreo, "medía 50 centímetros" en lugar de los tres metros que seria o habitual en zonas sin ganado.

"Pero actualmente no se puede pensar una dehesa sin vacas", añadía, y recordaba cómo hace años las UGM eran de 40 vacas y actualmente "no se puede mantener ni con 100 vacas debido al encarecimiento de la producción". Habló de la sobreexplotación del terreno, la media sería de "una vaca por cada tres hectáreas", lo que dificulta la regeneración, aunque no es la única causa. Habló de la “anomalía” climática actual, con periodos secos muy prolongados, lo que está conduciendo a la dehesa a ser un pastizal, pues situó en unos 500 años máximo la vida de una encina, y en 250 años el periodo de rentabilidad. En cuanto a los métodos para contribuir a regenerar la dehesa, Cruz-Sagredo habló de “protección o repoblar”, apostando por la primera por ser más económico y contribuir a la diversidad de la edad de los árboles.

El cerambyx

A su finalización se abordaría uno de los temas más preocupantes y que acecha a la dehesa salmantina como es la conocida como ‘seca’ provocada por el cerambyx. Bajo el título ‘Sanidad vegetal, la invasión del Cerambyx’, Sergio Fernández Alonso, de Ferro Consultores, hablaría de las dos especies que dañan las encinas el Cerambyx Welensii y el Cerdo, este último casi residual, por lo que está protegido. Explicó como el Cerambyx hace la puesta en los troncos de las encinas y sus larvas comienzan a comer su madera hasta provocar la muerte del árbol.

Sobre las medidas a adoptar, habló de evitar podar ramas de grandes dimensiones para no debilitar al árbol porque “las heridas no cicatrizan”, por lo que señaló la necesidad de usar cicatrizantes. Citó como problema principal la falta de podas sanitarias, “porque hay mucha madera muerta”, para evitar la propagación del Cerambyx a lo que añadió la colocación de trampas como otra medida para frenar la expansión de este escarabajo.

La siguiente ponencia de la jornada llevaba por título ‘Cómo las plantas aromáticas y medicinales pueden contribuir a nuestra dehesa’, la cual tendría como ponente a María Virginia Ozcariz, del ITAGRA. En su intervención explicaría los cultivos PAM (plantas aromáticas y medicinales) y su aprovechamiento como oportunidad económica en el medio rural a través del proyecto Civerpam.

A partir de la catalogación de 52 especies PAM en Castilla y León, el proyecto CIRVEPAM trabajó con 14 PAM como especies de interés del mercado. La altitud y el PH del suelo, claves para el cultivo de estas especies, señalando la posibilidad de acceder vía internet al proyecto para conocer todo su contenido, los resultados y su aplicación en distintos puntos de Castilla y León.

A continuación se abrió un coloquio y en el que referente a la primera ponencia, intervino el presidente ASFOSA, Jesús Castaño, quien criticó que “la vaca y la oveja” sean las culpables de los males de la dehesa, si bien apostó por “poner un límite”, y compensaciones de la administración para que sea rentable y contribuya a la conservación de la dehesa. Javier Pérez, de acuerdo con la intervención anterior. La regeneración existe y se está produciendo en este momento, otra cosa es que seamos capaz de conservarla. Carlos Mezquita habló dela “contradicción” de la poda sanitaria para controlar el Cerambyx al mismo tiempo que se elimina hábitat de especies que contribuyen de manera natural al control del escarabajo. También, Juan Manuel García, gerente de Adezos, preguntó a Virginia Ozcariz sobre qué platas sería interesante cultivar en la zona, señalando al diente de león, tomillo para consumo del ganado, hisopo como polinizador

Tras un descanso para tomar un café, la jornada continuó con el proyecto de recuperación de un monte de utilidad pública en El Cubo de Don Sancho, ponencia que corrió a cargo de César Prieto Gil, jefe de Sección Territorial de Gestión Forestal III de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Habló de los encinares de monte alto, bajo y las dehesas, su desarrollo y las distintas subsespecies de encinas; su aprovechamiento cultural y las actuaciones en Rollanejo, donde se han llevado a cabo medidas de regeneración mediante protección. También hablo de la plantación con riego y sombreo, y el acotado como fórmulas de regeneración, sistemas menos populares por costes y PAC. El clareo de los montes, las podas y la realización de trampas para el Cerambyx fueron otras de las cuestiones abordadas. También explicó los resultados de las actuaciones realziadas desde 2018, como la extracción de 1.000 toneladas de madera, la colocación de 50 trampas (1/15 hectáreas) y con las que se han capturado 77 individuos de Cerambyx Welensii, así como la colocación de 1.260 protectores, y otros 4.800 pendientes en una segunda fase.

Seguidamente, Olga González Raposo, de FAFCyLE, habló de los cometidos de esta organización de apoyo a propietarios forestales, de las ayudas dirigidas al sector y de la certificación forestal. Para González Raposo “la ganadería en extensivo es el aliado perfecto de la gestión forestal” por, entre otros motivos, “porque evita incendios”. Entre las ayudas forestales destacó, entre otras, la planificación o gestión forestal, forestación, a las producciones de alto valor y maderas nobles (castaño), terrenos silvopastorales, prevención de daños, y restauración de daños por incendios. En cuanto a la certificación, habló de la importancia de la planificación para la obtención de sellos medioambientales de cara al mercado de los productos resultantes y obtener una mayor rentabilidad de las explotaciones forestales, certificados que expide la Mesa Sectorial de la Madera y que son gratuitos para los propietarios asociados.

Mesa redonda

Tras la última de las ponencias se celebraría una mesa redonda en la que se abordaron algunas de las cuestiones tratadas en las ponencias, entre ellas cabe señalar la intervención de Cruz-Sagredo sobre la escasa regeneración del encinar es una afirmación sobre los datos obtenidos en estudios realizados por distintos profesionales. La vaca es imprescindible en la dehesa pero en la dehesa lo más imprescindible es la encina, por lo que se reiteró en que “las vacas son la plaga de la dehesa”. Como reflexión sobre el pastoreo de la dehesa, es el manejo adecuado del ganado una de las mejores herramientas para su regeneración.

También se abordó el problema que suponía el Coeficiente Admisibilidad de Pastos (CAP) que premiaba las superficies pastables en contra del arbolado, lo que ha afectado en la conservación de la dehesa, por lo que se ha producido un “giro a las ayudas PAC” por la agresividad que está sufriendo la dehesa para convertirla en pastizal, lo que los intervinientes calificaron de “proceso perverso de la PAC”.

Finalizado el coloquio, seguiría un showcooking ofrecido por Casa Conrado, conocido restaurante de Villaseco de los Gamitos, y que tuvo como cocineros a Diego Calvo y a Adrián Casado. Las personas asistentes pudieron observar la preparación de distintos platos con las setas como protagonistas y que a continuación pudieron degustar. El broche a esta jornada lo pondría una visita a la dehesa de Rollanejo en El Cubo de Don Sancho, 880 hectáreas con distintos aprovechamientos ganaderos.

Próximas jornadas

Tras esta primera jornada, el programa continúa en Carrascal del Obispo el 24 de noviembre, para continuar en Fuenteguinaldo el 1 de diciembre. Ambas contarán con la participación de profesionales para analizar temas como sanidad vegetal y plagas, conservación, regeneración del suelo y arbolado, manejo adecuado del ganado, poda, plantas aromáticas y medicinales, posibilidades de obtener ingresos complementarios, ayudas, certificación forestal, etc. Además, las jornadas finalizarán con la visita a una dehesa situada en una finca cercana donde conocer in situ las diferentes problemáticas y alternativas.

Las jornadas son gratuitas y abiertas a todo el público. Próximamente se irán dando a conocer los programas de cada una de ellas.