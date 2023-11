Reconocieron a Jesús

Jesús sale a nuestro encuentro como salió al encuentro de los discípulos de Emaús. Jesús sale al encuentro de los entristecidos discípulos. Cleofás y su amigo andaban defraudados, su fe y su esperanza acababan de ser seriamente cuestionadas. La humillación y la derrota sufridas por el esperado Mesías eran demasiado penosas y desconcertantes para ellos. ¿La resurrección? Aún más difícil de entender. El escándalo de la cruz les había apagado la luz de la esperanza. Viniendo hasta ellos, Jesús se puso a su alcance, a su altura, tomándose la iniciativa de hablarles.

Definitivamente el modo como Jesús sostenía el pan, lo bendecía, partía y lo repartía era especial, diferente y además distintivo y mirándole hacer sintieron la alegría del ciego que de pronto recupera su visión porque al fin le reconocieron: ¡Cómo podía ser posible que no le hubiesen reconocido antes! Aquel era Jesús, el mismo Jesús amigo que desde hacía tan poco tiempo habían dejado encerrado en la tumba de José de Arimatea, tras de aquella inmensa piedra que bloqueaba la entrada.

Hasta aquel instante los tristes y desesperanzados discípulos no habían entendido que los acontecimientos recientes daban cumplimiento a las Escrituras. Apenas habían pasado tres días y Jesús había sido resucitado y, como había prometido, estaba con ellos, cenando.

Este relato arroja, pues, potentísima luz sobre la significativa importancia que tienen en la Iglesia la Sagrada Escritura y la Eucaristía para nutrir y avanzar nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor.

“... la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios, y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas y de los Apóstoles” (Vaticano II).

La esperanza de quien sigue a Jesús se caracteriza por la confianza en que sus promesas se cumplirán. Jesús puede esperar hasta el último momento —siempre respetuoso de nuestra libertad— pero no dejará de acudir a encontrar a quien desfallece. Siempre tendremos la opción de serle leales o no, pero hará todo lo posible para que no perdamos la esperanza.

Pero, he aquí un detalle clave para nosotros: Si no le pedimos que se quede con nosotros, él respetará eso y entonces perderemos la oportunidad de reconocerle “al partir el pan”.