Esta será la pregonera de la próxima Semana Santa de Salamanca

Esta mañana, en la Casa de la Iglesia, Francisco Hernández, presidente de la Junta de la Semana Santa, anunciaba el nombre de la pregonera de la Semana Santa de 2024, que será la periodista de la Universidad de Salamanca, Ana Hernández Martín.

Se trata de una excelente profesional, que trabajó durante años en Televisión Salamanca (actual RTVCyL), donde narró en numerosas ocasiones los desfiles profesionales de la ciudad. Actualmente, es la coordinadora de USAL TV, el canal de la institución académica.

"Es una responsabilidad inmensa"

En declaraciones a SALAMANCA AL DÍA, la recién nombrada pregonera afirmaba que su elección fue "una sorpresa, porque no lo esperaba, nunca se me había pasado por la cabeza que me eligiesen para un acto como el pregón de la Semana Santa. Es todo un honor y un orgullo, estoy muy agradecida".

Por otro lado, añadía que realizar el anuncio oficial de la Pasión salmantina es "una responsabilidad inmensa", ya que se trata de "un acontecimiento de gran relevancia religiosa, pero también para la propia ciudad". Además, recordaba que "llevo mucho años viviendo la Semana Santa desde el otro lado, la he visto evolucionar e ir a mejor y espero transmitir todo lo que me hace sentir".

Trayectoria

Ana Hernández nació en Ciudad Rodrigo en 1970. Es periodista. Licenciada en Ciencias de la nformación por la Universidad Pontificia de Salamanca Y máster en Identidad y Comunicación Corporativa por la UNIR. Durante treinta años su trayectoria profesional ha estado vinculada al ámbito de la comunicación en Salamanca. Desde 2010 trabaja en la Universidad de Salamanca como coordinadora de USAL TV, dentro del Servicio de Producción e Innovación Digital.

Formó parte del equipo de profesionales que iniciaron las emisiones de la televisión local en la provincia de Salamanca en 1992 y hasta 2010 trabajó desde Salamanca para Televisión Castilla y León, donde se ocupó de la dirección y presentación de programas. En Televisión Salamanca se encargó también de los contenidos de Semana Santa y coordinó las retransmisiones en directo de las procesiones. A lo largo de su carrera ha colaborado con diferentes medios de comunicación como El Adelanto, Tribuna de Salamanca o Radio Salamanca, entre otros.

Su trabajo como periodista en las últimas tres décadas le ha permitido ser testigo de los principales acontecimientos sociales, políticos y culturales de Salamanca, como la Capitalidad Cultural en 2002 o el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Ha ejercido como maestra de ceremonias en multitud de actos institucionales como la visita de Estado del presidente de Portugal y el rey Felipe VI en 2018. Además, ha presentado numerosos congresos, seminarios o festivales como el de Luz y Vanguardias.

Ana Hernández es una apasionada por la comunicación que ha dedicado buena parte de su vida profesional a difundir el valor de la cultura, las tradiciones y el patrimonio de Salamanca.

Actos de la Cuaresma

Por otra parte, la Junta de la Semana Santa avanzaba los actos ya programados para la Cuaresma del próximo año:

FEBRERO

Presentación de la Semana Santa de Salamanca en Benavente

Vía Crucis de la Junta de Semana Santa, presidido por el Obispo de Diocesis

Certamen de música procesional a cargo de las Agrupaciones y Bandas de Música de la ciudad de Salamanca

MARZO