Pepe Vázquez: "Koné ha hecho un partido muy bueno con el Perfumerías Avenida porque Silvia le ha dado de comer como una bestia"

Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación locales tras el partido con el Valencia Basket.

Valoración: "El partido después de parón con gente muy diferente ha tenido mucho mérito. Es de justicia darle la enhorabuena al equipo. A nivel defensivo hemos estado cerca a lo que pretendo que Avenida sea. No ha sido un gran acierto en ataque y podíamos haber abierto más brecha. Hemos ido como una hormiga y supimos sufrir".

Mejor partido: "Ha sido el más completo y regular de toda la temporada, especialmente en lo defensivo. Estuvimos bien en los rebotes. Es el partido que más satisfecho me deja. Esta victoria supone mucho al venir de Ventanas FIBA y Olcay lo ha intentado, pero era imposible que jugase porque no podía tirar. A nivel moral es importante y en la clasificación queda mucho, aunque mejor no tener derrotas que sí ahora mismo".

Koné: "Cada vez está mejor, pero queremos más. Tiene despistes de su edad y ha hecho un partido muy bueno porque Silvia le ha dado de comer como una bestia. Todas han estado bien...".

Leo: "No podrá estar contra Ferrol por un asunto personal que ya sabíamos. Polkowice es otro equipazo y a ver si llega Olcay, pero primero va Ferrol".

Fichaje: "Estamos trabajando en ello y no es fácil. No se ha caído la opción".