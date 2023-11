Alba y Susi se quedan a las puertas de entrar en Operación Triunfo

Susi y Alba Blasco dicen adiós a entrar en la academia más conocida de la televisión. Las dos artistas salmantinas se han quedado a las puertas de formar parte de los 18 clasificados que estarán en la Gala 0 de Operación Triunfo 2023. Después de participar las diferentes fases del casting y destacando entre miles y miles de personas que se han presentado a las pruebas por toda España, las dos artistas habían conseguido superar cada fase hasta llegar al Casting Final, donde finalmente se han quedado fuera.

Aunque el concurso no comienza hasta el próximo lunes, 20 de noviembre, ya se han emitido los dos capítulos especiales del casting final donde se conoce a los 18 finalistas. El programa, que renueva su versión y se emitirá con galas en directo a través de la plataforma Amazon Prime, regresa después de varios años sin emitirse.

Susana

Susana (@susiidpz) lleva varios años en el mundo de la música, y hace un tiempo le dedicó una de sus canciones más conocidas a Salamanca. La letra hace un recorrido por diferentes puntos clave de la ciudad, como la puerta de la Universidad, la Plaza Mayor, el Puente Romano o La Rúa. Con una frase que sobresale por las demás: “¿Has visto cómo se ilumina Salamanca a las ocho? Pues tú brillas, más aún que la ciudad”.

Se presentó al casting en de Barcelona el pasado 4 de julio. Estudiante de Historia del Arte, se presentó al casting en la ciudad condal ya que se encontraba de vacaciones con su familia cerca. Tras superar por la mañana la primera fase frente a Noemí Galera, por la tarde superó la segunda tras interpretar los temas 'Somewhere Over The Rainbow' y 'Cristales de Bohemia', este último con su guitarra.

Ella misma ha publicado a través de su perfil de instagram (tras la emisión de los episodios) que no había sido seleccionada. "Después de toda la espera ya puedo contaros que finalmente no soy una de las 18 seleccionadas para ir a la gala 0 de Operación Triunfo", comienza diciendo. "Ha sido una experiencia maravillosa y muy intensa... Me quedo con lo bueno. Me quedo con las personas tan increíbles que he conocido... Me emociona pensar en todos los mensjaes bonitos que he recibido en estos meses...", continúa. Termina diciendo "gracias por haberme hecho sentir que esto es lo mío, voy a seguri siempre".

Alba Blasco

Alba Blasco tiene 18 años, es de Cabrillas y finalmente no ha llegado a la Gala 0 de OT. Se presentó al casting en Santiago de Compostela superándolo, igual que las fases siguientes. Lleva toda su vida ligada al mundo de la música, puesto que viene de una familia de artistas.

En una entrevista hace unos meses a este medio de comunicación, aseguraba que la afición a la música le viene desde pequeña, donde podemos ver covers que realiza de diferentes artistas en su perfil de Instagram @albacolblas.