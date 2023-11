Detenido un salmantino por amenazar de muerte a su médico y a una auxiliar en Logroño

La Jefatura Superior de La Rioja ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de amenazas graves a personal sanitario, en concreto, a un médico y a una auxiliar de enfermería de un Centro de Salud de Logroño.

Al parecer, el hombre habría llegado tarde a su consulta y a su llegada, el médico se encontraba pasando consultas telefónicas por lo que le indicó que esperara fuera.

Aún así, el hombre entró sin llamar a la consulta del facultativo solicitando ser atendido de inmediato por un problema en la piel. El médico le indicó que cerrara la puerta, puesto que estaba llamando a varios pacientes para realizar consultas telefónicas y le sugirió que se sentara fuera y esperara para ser atendido.

Este hombre hizo caso omiso a las indicaciones de su médico y siguió entrando sin llamar en varios despachos insistiendo en ser atendido. Se mostraba cada vez más agresivo y no entraba en razón.

Comenzó a insultar a todo el personal allí presente gritando "los médicos son unos vagos que no trabajáis, os voy a denunciar, os voy a matar, os voy a arrancar la cabeza a todos".

También amenazó a una auxiliar de enfermería manifestándole que lo estaba tratando así por su forma de vestir y que iba a ir a casa a por un cuchillo para clavárselo.

El autor de los hechos es un hombre, nacido en Salamanca y con residencia en Logroño, de 51 años, al que le constan un total de 19 antecedentes policiales, 4 de la misma índole que el actual, y varias órdenes judiciales en vigor.

FIGURA DEL INTERLOCUTOR POLICIAL SANITARIO

En las Jefaturas Superiores y Comisarias de nuestro territorio nacional existe la figura de interlocutor policial sanitario, la creación de esta figura se produce para la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con la violencia del personal sanitario. Su principal objetivo es el de evitar que esas acciones violentas ocurran a los sanitarios. Desde la prevención y la autoprotección.

Esta figura se crea con el objetivo de poner fin a las agresiones a sanitarios a nivel nacional. Para ello se mantienen reuniones continuas con el sector sanitario para establecer una comunicación bilateral y adoptar así las medidas de seguridad necesarias para disminuir estos riesgos. También se ofrece asesoramiento a los centros que lo soliciten para prevenir las agresiones y formar a sus profesionales.

58 agentes ejercen esta función en todo el territorio nacional. En La Rioja, el inspector David Velasco es quien desempeña esta figura tan importante y que presta apoyo y atención a todos los sanitarios de la comunidad.

QUÉ HACER EN CASO DE AMENAZA

-Denuncia siempre los hechos que hayan ocurrido, acude a la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial más cercana y cuenta a los funcionarios lo ocurrido. En caso de duda ellos también te podrán asesorar.

-Si no se denuncia las Autoridades no pueden conocer los hechos, por lo tanto es como si el hecho no se ha producido. Así sus responsables quedan impunes, aumentando la reincidencia de estos