El Betis se fija en otro canterano del Salamanca UDS como Óscar Martín

El Betis se ha fijado en otro canterano del Salamanca UDS como Óscar Martín. De este modo, el cadete, que se ha ejercitado con el primer equipo charro recientemente, ha realizado una sesión de entrenamiento con el club verdiblanco para comprobar sus cualidades en el campo.

Por otro lado, Daniel Sancho, en edad infantil, también ha disfrutado de una oportunidad similar en Sevilla, por lo que la cantera del Helmántico está de enhorabuena, ya que uno de las entidades más potentes de España se ha interesado por dos de sus mirlos.

Asimismo, Óscar Martín ha señalado que "no ha sido un entrenamiento fácil, pero sí que me he sabido adaptar a la situación y desde el primer momento he estado metido, receptivo y muy orgulloso conmigo mismo".