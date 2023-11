"¿Qué es la belleza en el fútbol?"

Este es el título de mi próximo ensayo de fútbol, que se publicará en un mes más o menos. Me ayudará, como tantas otras veces, Ediciones Ushuaia. Éste será el decimosexto libro que sale al público. Y disfruté como siempre para organizar mis pensamientos futbolísticos, después del primer libro publicado “La Ignorática y el fútbol”, en 2009.

Es un reto apreciar la belleza de las cosas, por supuesto, el fútbol tiene muchas aristas, muchos enfoques, muchas visiones. Y, además, también tiene muchas “fealdades”. El drama de este deporte es cuando se asegura que “Ya está todo inventado”; o que “al fútbol se juega solo de dos maneras: bien o mal”. Esas opiniones tan drásticas son las que no permiten abrir el abanico de observaciones.

Una disputa de un balón en terreno de nadie, un forcejeo para vencer a las defensas contrarias para salvar un gol, o para conseguirlo, todo ello puede ser muy bello. Solamente necesitará de un enfoque adecuado, de no comparar las valencias de esa manera de competir con un regate, una gambeta, un “hamacamiento” de un jugador cuando protege la pelota, una combinación en multiparedes, cualquier acción permitida en fútbol puede llegar a ser bella.

Pero “el arte efímero” que es el fútbol, tendrá expresiones variadas. Como el toreo. Como la pintura, no en balde Goya pinta distinto a la mayoría de su época y la “tragedia” de muchos de sus cuadros no le quita sentido ni pasión. Ni siquiera comparándolos con otros cuadros más suaves, más precisos, más positivos… Simone de Beauvoir matizó: “La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad”. Como dijera W. Shakeaspeare, “Lo bonito y lo feo no existen, es el pensamiento lo que hace que así sean”, Mientras que Víctor Hugo aseguraría en su día: “Lo bello vale tanto como lo útil”.

Imanol Ibarrondo reflexionó: “Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir y lo que digo, lo que tú crees oir, lo que quieres oir y lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, y lo que entiendes… existen nueve posibilidades de que no nos entendamos”. Y en esa pugna intelectual me he tirado un año analizando las esencias de lo que quería expresar, por supuesto, ayudándome de figuras señeras que también tienen buenas opiniones.

Jorge Barraza significó: “Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello del fútbol es consustancial con el devenir del juego”. También Andrés de Francisco añadió: “Pero entendamos bien qué es la belleza en el fútbol. La belleza no es la figurita ni la filigrana ni el lucimiento vano. La belleza en el fútbol es un contraataque rápido que con tres toques precisos acaba en gol…” José Marcos simplificó: “El fútbol es bello porque es sencillo”.

Finalmente, Anthony Burgess dogmatizó: “Cinco días son para trabajar, como dice la Biblia. El séptimo día es para el Señor, tu Dios. El sexto día es para el fútbol”.

“¿Qué culpa tendrá la margarita de tus dudas?”. Si, no, si, no, si… ¡Hay anónimos que son poesía pura…!