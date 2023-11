Salamanca, de nuevo, en 'Todo es Mentira': Serrada denuncia el "silencio cómplice del PP" con el "momento complicado" que viven los socialistas

“En lo personal no tengo miedo, pero sí mucha preocupación en el aspecto político, porque esto hay que pararlo cuanto antes. Y en esto, el PP tiene mucho que decir”, ha afirmado el secretario general del PSOE de Salamanca ante las últimas concentraciones contra el partido y los señalamientos a socialistas

“En lo personal no tengo miedo, pero sí mucha preocupación en el aspecto político porque esto hay que pararlo cuanto antes. Y en esto, el PP tiene mucho que decir”. Así lo ha indicado el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado nacional, David Serrada, en el programa de Cuatro, ‘Todo Es Mentira’, asegurando además que esta situación que se vive “es algo que padecen los militantes socialistas desde hace mucho tiempo. Esto lo vive la sociedad española y tiene un autor intelectual (el PP) y otro material (VOX)".

En el Congreso, "llevamos viviendo esto mucho tiempo, desde después de las elecciones municipales con acuerdos que legitimaban esta confrontación política con el PP mirando para otro lado. Cuando tú echas a rodar una bola de nieve por la ladera de una montaña, nadie la puede parar. Los y las socialistas vivimos un momento complicado con el silencio cómplice del PP”.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el respaldo del PP, David Serrada ha sidoclaro: “No tenemos el respaldo del PP y eso es lo extraño, porque cuando al revés ha pasado algo así, desde el PSOE hemos estado ahí, no todo lo contrario. En Salamanca me señalan a mí por una cuestión puntual porque soy diputado del PSOE y así lo hacen con los representantes elegidos de manera democrática y con esa legitimidad. Un partido como el PP debería parar cualquier tipo de ataque contra cualquier partido como haríamos nosotros”.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Salamanca ha querido hacer mención a lo ocurrido en las últimas manifestaciones convocadas por el PP. “Muestro todo mi respeto a las manifestaciones convocadas de manera pacífica, pero en el caso de Salamanca, y mientras el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estaba arengando a sus militantes, se escuchaban insultos contra una institución como es el presidente del Gobierno sin que hiciese nada. Esto pasó una vez con Borrell y paró su discurso para pedir que se dejara de hacer algo antidemocrático”.

Por último, David Serrada, ha indicado no tener miedo en el plano personal “porque tengo unas convicciones y actúo según ellas, pero sí tengo preocupación y así lo he trasladado a través de los medios que me habéis llamado, por lo político; es necesario parar esto cuanto antes y en esto, el PP tiene mucho que decir”.