Elisa Victoria: "En Otaberra hay un canto de amor a los chicos rebeldes"

Renata se ha quedado anclada en 1989, en un pueblo ficticio llamado Otaberra. La muerte de su mejor amigo a los 16 años la lleva a volver una y otra vez a aquel lugar. Elisa Victoria, autora de Vozdevieja y El Evangelio, propone en su nueva novela un viaje por las consecuencias del trauma y la culpa y construye un relato a varias voces que juega con las perspectivas y los saltos temporales. La escritora vuelve a Salamanca para presentar Otaberra (Blackie Books) y participar en un encuentro con sus lectores en la librería Letras Corsarias el jueves 16 de noviembre a las 19:30 horas.

Tras explorar las voces en primera persona de Marina y de Lali, las protagonistas de sus anteriores novelas en Blackie Books, Elisa Victoria construye un personaje central masculino, Eusebio. “Tomé la decisión de mostrar el posible encanto de un personaje masculino porque me había encasillado mucho. Él rompe con las normas tradicionales de la masculinidad. Quería mostrar cómo ese sistema oprime también a los hombres que lo desafían y cómo pueden sufrir esa marginalidad”. Un rechazo que se manifiesta hacia un adolescente que simplemente no cumple con los cánones de la heteronormatividad. “Ha sido satisfactorio y un poco caprichoso. Un canto de amor a los chicos rebeldes que también han abierto camino y han pagado un precio”.

Otaberra está escrito en tercera persona y sucede en los años 80. La obra de Elisa Victoria, igual que la de otras autoras, siempre ha sido sospechosa de incorporar elementos autobiográficos por utilizar la primera persona. “Para mí es muy obvio que se trata de una ficción absoluta. En la primera parte del libro, donde se habla de la disociación, parto de la experiencia porque la conozco y la he observado mucho a mi alrededor. Es algo que le ha pasado siempre al ser humano: sentirse desconectado del tiempo, observarse a sí mismo y luego repasar la acción como si le hubiese pasado a otra persona. Sigue interesando mucho qué es mío y qué no. Pero ha sido todo una mezcla de investigación y capricho”.

Como otras escritoras de su generación y de otras posteriores, Elisa Victoria es una autora activa en Instagram, donde a menudo se generan conversaciones en torno a los libros. “Creo que la gente creativa tiene un poco de miedo a perder la audiencia si no publican con la suficiente frecuencia, piensas que en cualquier momento la gente te abandona y tu carrera se puede truncar”, observa. Pero por otro lado, la autora valora la posibilidad que las redes ofrecen a los escritores de estar conectados con su público. “Es bonito ver la reacción tan directa de quien hace una reseña en Instagram. Valoro un montón el trabajo de los bookstagramers (cuentas dedicadas a los libros). Hay lecturas muy atentas, muy perceptivas de gente que tiene un trabajo que no tiene nada que ver con la literatura, pero te hacen una reseña brillante que te alegra el día. A veces hay quien te etiqueta para decir que no le ha gustado y eso siempre da risa. Luego está la gente que está alejada de las redes y tiene mucho éxito, como Sara Mesa”.

Y es que la escritura, además de ser un oficio que exige dedicación más allá del papel o la pantalla en forma de charlas, presentaciones, entrevistas y encuentros con lectores, para la autora el acto de escribir es también un consuelo. “Me hace sentir más conectada con una existencia que, en general, siento que se me escapa. Hace que esté más viva en el texto que en el resto de esferas de la vida”.